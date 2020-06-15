Знаменитую часовню у подножья Белухи мог сжечь сатанист

Известную часовню у подножья Белухи, которую построили на деньги добровольцев на высоте более 2 тыс. метров, мог сжечь местный сатанист. Незадолго до пожара его видели в окрестностях Белухи.

- Его видели проводники и егеря. Мы обратились в полицию с заявлением об умышленном поджоге. Началась проверка. Администрация Усть-Коксы взяла ситуацию под свой контроль, - говорят сотрудники турбазы «Высотник», базирующейся в этом районе.

Обращение по факту поджога.

«Шаман» с дурной репутацией

Сам себя мужчина, которого местные жители подозревают в поджоге, называет шаманом. На его странице в социальных сетях одни из последних постов про кровь и то, что он собирается принести ее к «Алтарю Матери». Не исключено, что речь идет о горе Белухе.

Это не первый случай, когда мужчина оказывается в центре локального скандала – пару лет назад он сжег жертвенную инсталляцию из сухих палок и разноцветных лент на перевале, которые были сделаны в качестве подношения духам. За это жители облили его зеленкой и пообещали крепко поколотить, если он снова появится у подножия Белухи.

Также ему приписываются порча моста через реку и многочисленные истории о брошенных на тропе туристах, которых он сопровождал в качестве проводника.

Тем не менее, обвинять кого-либо пока преждевременно, в виду этого не называется имя подозреваемого. Как сообщили в региональном управлении МВД, оперативно-следственная группа направляется к месту происшествия – до нее два дня ходу на лошадях.

Стоит отметить, что подозреваемый эзотерик сейчас проходит по уголовному делу о превышении пределов необходимой самообороны – он убил бездомного, который якобы на него напал. Следы кровавого побоища мужчина заснял и выложил в сеть на своей странице. Свою кровь он собрал в банку и, вероятно, собирался унести к горе. Почему человек такого склада, совершивший убийство, расследование по которому до сих пор не завершено, на свободе - не понятно.

В региональном Следкоме пояснили, на момент нахождения "шамана" в больнице мера пресечения в отношении него избрана еще не была. От дальнейших комментариев в ведомстве воздержались.

Скриншот страницы

Пока выясняется, что стало причинно пожара, побывавшие в этих местах туристы, местные жители и просто неравнодушные люди уже высказывают предложения скинуться всем миром и снова воздвигнуть часовню. Вопрос лишь в том, кто возьмет на себя ответственность за воссоздание церкви.

Особенное место

Белуху называют особенным местным. Есть поверье, что где-то у ее подножия находятся врата в легендарную страну Беловодье, о которой писал Николай Рерих. Не удивительно, что она так манит к себе различных мистиков.

Трехглавая вершина находится на границе Казахстана и России, в самом центре Евразии на равном удалении от четырех океанов. Коренные жители Алтая до сих пор поклоняются ей и верят, что гора является местом, где живут духи.

-Может быть, это знак бога, для того чтобы привлечь внимание к России, как самой сильной и Высокой державе мира? Знак, чтобы вспомнить наших альпинистов и наших соотечественников, достигших величайших вершин! Думаю, что сейчас за нас, россиян, просто вступается Архангел Михаил и Храм будет восстановлен, как символ красоты и величия нашей державы! – пишет жительница Барнаула Татьяна Корчагина.

Кстати, в 2012 году, когда «ожидался» конец света, к Белухе стянулись тысячи людей, которые верили, что найдут здесь спасение.

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