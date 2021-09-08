Приставы Барнаула арестовали машину за долги ее предыдущего владельца

Арест машины (фото: скриншот видео пресс-службы УФССП по Алтайскому краю)

Житель Барнаула по бросовой цене купил машину, но спустя некоторое время из-за долгов предыдущего владельца приставы арестовали ее. Подробности этой истории рассказали в управлении Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.

- В отделении судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по городу Барнаулу в настоящее время находится исполнительное производство о взыскании 300 тысяч рублей с гражданина, - уточняют в ведомстве.

О том, что содержание ребенка – это прямая обязанность любого родителя мужчина знал, но исполнять требования закона не спешил. Платежи перечислял нерегулярно и в итоге накопил приличную сумму долга. Чтобы хоть как-то воздействовать на него, приставы вынесли запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащего ему автомобиля. Но и это его не остановило: не поставив в известность сотрудников ФССП, он продал машину по заниженной стоимости другому человеку, при этом, иномарка, естественно, не была снята с учета.

Новый владелец знал о том, что на машине есть обременения, но низкая стоимость его привлекала больше, и он рискнул. Некоторое время радовался покупке и ни о чем не думал, пока не столкнулся лицом к лицу с представителями закона.

В августе судебные приставы проводили традиционную акцию «Собери ребенка в школу». Они посещали парковки у крупных торговых центров и выискивали автомобили должников. Их привлекла синяя иномарка, пробив номера, они установили, что она числится за злостным неплательщиком алиментов и наложили на нее арест и отправили на штрафстоянку (по всем базам машина все еще числилась за предыдущим владельцем).

Таким образом, новый хозяин легковушки лишился и транспортного средства и денег, заплаченных за него. Кроме того, у предыдущего владельца иномарки есть десять дней для того, чтобы погасить долг по алиментам. В противном случае машину продадут с молотка, а вырученные деньги направят на содержание его несовершеннолетнего ребенка.

А в это время приставы Усть-Коксинского района Республики Алтай арестовали внедорожник местного жителя. У мужчины образовался долг 465 тысяч рублей по таможенным платежам. Периодически ему приходили уведомления с требованием оплатить его, но он продолжал их игнорировать.

- Судебный пристав в рамках исполнительного производства направил запросы в регистрирующие органы и кредитные организации в целях проверки имущественного положения должника, - рассказывают в ведомстве.

Выяснилось, что у должника есть в собственности внедорожник Nissan Patrol GR. Автомобиль разыскали и наложили на него арест. Отсутствие возможности пользоваться транспортным средством повлияло на мужчину сильнее уговоров приставов и почтовых оповещений. В кратчайший срок весь долг был полностью погашен.

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