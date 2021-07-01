На Алтае приставы арестовали 29 автомобилей

Машины могут пустить с молотка.

В Алтайском крае судебные приставы арестовали 29 автомобилей. Всего было составлено 32 акта описи имущества на общую сумму более 10 млн. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

- В результате рейдовых мероприятий сотрудниками органа принудительного исполнения было составлено 32 акта о наложении ареста. Должниками, в период проведения мероприятия, добровольно погашена задолженность в сумме более 1,5 млн. руб, - рассказали приставы.

В случае, если должники не оплатят задолженность в течение десяти дней, арестованное имущество будет передано на оценку и последующую реализацию.