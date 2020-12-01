В Алтайском крае у отца-должника забрали машину в счет погашения алиментов

Теперь его автомобиль продадут с торгов, а деньги отдадут ребенку Фото: Анна СЕМИНА

В городе Бийске приставы забрали у мужчины автомобиль, так как он отказывался платить алименты на содержание собственного ребенка.

По решению суда, мужчина обязан был платить алименты, пока его ребенку не исполнится 18 лет. Однако перечислять своей кровиночке деньги папаша не собирался и всячески уходил от ответственности. А тем временем, долг рос с каждым месяцем и в итоге накапала значительная сумма.

- Судебным приставом — исполнителем ОСП Приобского района г. Бийска и Зонального районов отношении данного должника и его имущества было вынесено постановление об исполнительном розыске, - сообщают в пресс-службе УФССП России по Алтайскому краю.

Мужчину нашли, а также нашли его автомобиль на который был наложен арест. В итоге его HONDA CR-V была передана на реализацию в счет погашения задолженности по алиментам.