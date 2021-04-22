«Крайний раз», «человечек» и «от слова совсем»: какие слова в деловой речи раздражают барнаульцев

Опрос, какие слова и выражения больше всего раздражают в деловой речи, провели сотрудники портала по поиску работы hh.ru. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Крайний раз», «человечек» и «от слова совсем» - от этих словечек дергается глаз. А чего стоит «ретроградный Меркурий» как объяснение рабочих проблем! Опрос на тему: какие слова и выражения больше всего раздражают в деловой речи, провели сотрудники портала по поиску работы hh.ru.

«Отфидбэчь» его по полной!

- Больше всего жителей регионов Сибири бесят слова «человечек», «засинкаться» (в английском сленге - ежедневная планерка, смысл - обсудить, договориться), «крайний» в значении последний и «менеджерить», - пишет портал.

В список раздражающих попали также такие словечки из делового сленга, как «вкусный» (если речь не о еде — вкусный дизайн, вкусная картинка и др.), «зафиналить», «чекнуть» (в значении проверить, например, говорят «Щас инстик чекну и го») или «отфидбэчить» (дать обратную связь).

- Многих раздражает слово «боли» (клиентов). Это из продаж и маркетинга в значении клиентские проблемы, которые их беспокоят, не дают нормально работать и быть эффективными. Еще одно слово из списка: «проактивно» — действовать, а не говорить, например «проактивные люди в команде», - поясняет руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Лилия Эсауленко.

А еще ведь есть выражение вроде «припарковать вопрос/тему», «референсы в аттаче» (в электронной почте вроде «приложения в прищепке»), «я вас услышал», «я на колле» и «голосом поговорить».

Привет из 90-х

Российский бизнес формировался в 90-е годы, часто это были ребята с образованием, тянувшим на «тройку», еще хуже они были знакомы с орфоэпией, считает барнаульский бизнес-тренер Анна Немчинова.

- Представьте, бизнесмен говорит безграмотно, но он популярен в своей среде, соответственно, другие невольно начинают его копировать – его словечки становятся модными. И вдруг мы все начинаем ими пользоваться, не понимая, что это уже слова-паразиты, - считает специалист.

По ее мнению, в России до сих пор не сформированы четкие нормы делового общения, потому-то у нас и такая мешанина в речи из сленга и англицизмов.

- Мы до сих пор не разобрались, как правильно, мАркетинг или маркЕтинг. Если хотите работать с высоким уровнем бизнеса, придется учиться, формировать свою речь. Потому что все продажи, все технологии переговоров построены на умении грамотно говорить. У меня в курсе занятия по орфоэпии обязательно включены в обучение – без этого нельзя сформировать деловой стиль. Кстати, норма делового общения, если ты используешь какое-то английское слово, повторять его значение на родном языке, объяснять его значение. Признак профессионала – это не быть модным, а быть доступным, - считает Немчинова.

Опрос

Мы провели свой небольшой опрос среди барнаульцев на тему, какие слова или выражения их раздражают в речи собеседника? И вот что получилось:

- «Шарить», «заходит/ не заходит» в значении слова «нравиться». Раздражает, когда сленг заменяет нормальные русские слова, - делится Лариса Хищенко.

- «Как-то так», «мощная/сильная энергетика», «от души», уменьшительно-ласкательные суффиксы в речи взрослого человека и словечки типа «позязя» (пожалуйста) и «вкусняшка», - делится Константин Чахиров.

- Однозначно дёргается глаз от «вкусного дизайна/контента», от «крайний» и «от слова совсем». Еще бесят неоправданные англицизмы. Из последних фаворитов: имиджи, локейшен скаутинг, криэйтер, делать финишинг, - говорит Екатерина Шакирова.

- «Большие молодцы» - караул, а не фраза. А ведь она означает, что где-то ещё и «маленькие молодцы» бегают! – говорит Елена Горбунова.

- «Печалька», - вспомнила Ольга Козодой.

- «Сейчас расскажу тебе кейс», - говорит Юлия Евграфова.

- «Чиллить», «на изи»…Ох, как все это знакомо, когда сыну 19 лет, - вздыхает Юлия Петракевич.

Комментарий специалиста

«Мы за эти словечки цепляемся, как за костыли»

Известный алтайский журналист, ведущая программ, тренер по публичным выступлениям Евгения Даровская:

- Это словесный мусор, который только обедняет нашу речь. Мы цепляемся за эти словечки, как за костыли, потому что наш мозг ленится и не хочет искать красивый или подходящий синоним. У нас огромный пассивный словарный запас, а активный скудный. Но это проблема каждого времени, это еще Ильф и Петров обсмеяли с Эллочкой-людоедкой, от которой мы нисколько не отличаемся.

Мое «любимое» - это про «крайний раз». Если ваша работа не связана с риском для жизни, если вы не летчик-испытатель или космонавт, если не стоите у операционного стола, и от ваших действий не зависит жизнь пациента – не бойтесь этого слова, оно не оправдано и выдает в вас человека суеверного и неграмотного.

Еще одно - «я вас услышал». Ну, конечно, вы меня услышали, у вас же нет плохого слуха, так зачем это констатировать? Эту фразу часто используют руководители, которые хотят выглядеть весомо, или люди, которые хотят прекратить диалог. Выражение выдает скорее неуверенность человека, которому больше нечего сказать и хочется побыстрее уйти от разговора. Фраза даже немного отдает пренебрежением - я ставлю точку в разговоре, где может еще есть полемика. Если вы хотите быть доброжелательным, скажите «хорошо, я вас понял», «я приму к сведению», «я об этом подумаю».

Если мы не хотим быть, как все, не используйте эти слова-костыли от слова «совсем»! Есть замечательная практика, записывайте, как вы говорите, слушайте свои голосовые сообщения на предмет повторяющихся слов, паразитов, звуков «ммм» и «ааа». Нашли врага? А теперь выкорчевываем их и заполняем нашу речь синонимами, нужными словами, наконец, паузами, которые помогают звучать выразительно.