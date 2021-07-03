Сколько платят курьерам службы доставки в Барнауле

В размещенных вакансиях различных служб доставки указывают зарплату в Барнауле до 60 тысяч рублей в месяц. Фото: пресс-служба онлайн-ритейлера "Самокат"

Сейчас найти подработку студенту в Барнауле достаточно просто: в городе активно развиваются службы доставки, где берут на работу курьеров с минимальными требованиями. Сколько можно на этом заработать и какие предлагают условия – в материале «Комсомолки».

Средняя з/п

В размещенных вакансиях различных служб доставки указывают зарплату в Барнауле до 60 тысяч рублей в месяц. Так, в Delivery Club предлагают зарплату от 600 до 2200 рублей в день, в Яндекс.Еда – до 3400 рублей в день. По факту же почасовая оплата в среднем составляет порядка 160 рублей. Компании предлагают гибкий график по 4, 6, 8 и 12 часов в день. Опыт работы не требуется, форма и термосумка предоставляются. Можно передвигаться на машине, велосипеде и даже на своих двоих.

Как рассказал руководитель отдела маркетинга «Самокат» Игорь Рожков, в среднем их курьеры зарабатывают около 25 тысяч в месяц, что чуть ниже, чем средняя заработная плата в регионе. Курьеры передвигаются на велосипедах, которые предоставляют в компании.

Не только студенты

Как выяснилось, в курьеры идут работать не только молодые студенты, но и вполне зрелые люди.

– Среди сотрудников у нас есть и те, кто приходит за дополнительным заработком. Это врачи, учителя и даже военные, потому что в пересчете на час оплата труда у нас сопоставима с их зарплатой на основной работе, – поясняет Игорь Рожков. – В свободное время они берут ставку на несколько часов, и к тому же ехать им никуда не надо. Это работа возле своего дома, в знакомом районе.

По словам Игоря Рожкова, трудолюбивые курьеры быстро растут по карьерной лестнице – через несколько месяцев они могут стать директорами точек и запускать онлайн-ритейл в других городах.

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