В Алтайском крае подростки из шалости подожгли своего друга

Следователи возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае двое подростков облили бензином и подожгли своего друга. Инцидент произошел в Горняке вечером, 5 сентября. Мальчика с 50% ожогами тела на вертолете доставили в барнаульскую больницу, рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

– По данным следствия, вечером 5 сентября 2021 года в городе Горняке 14-летний подросток находился на территории домовладения с двумя сверстниками. Один из его друзей из шалости облил одежду товарища бензином, а через некоторое время поджег зажигалку в непосредственной близости от юноши, – пишут в ведомстве.

По информации источника «КП», несовершеннолетние токсикоманили в гараже. В какой-то момент подросток решил выпроводить засидевшихся гостей, но те начали ему противиться. Они облили мальчика бензином и поднесли зажигалку.

На данный момент следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Как сообщают в пресс-службе регионального Следкома, в настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее жителя Барнаула приговорили 17 годам колонии строгого режима за жестокое убийство человека. Он облил бензином незнакомца на рынке и поджег.

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