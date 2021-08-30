17 лет «строгача»: в Барнауле осудили мужчину, который поджег врача на Докучаевском рынке

Пострадавший мужчина получил ожоги 50% тела и умер в больнице спустя шесть дней Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Барнаула приговорили 17 годам колонии строгого режима за жестокое убийство человека. Он облил бензином незнакомца на рынке и поджег.

Напомним, чудовищное убийство произошло в воскресный день 14 июня прошлого года. Как писала «КП», 56-летний врач-стоматолог Андрей Борисович пошел на Докучаевский рынок за продуктами. Он частенько там отоваривался и знал многих продавцов. Зайдя в рыбный отдел, доктор стал невольным свидетелем конфликта. К женщине, которая торговала селедкой подошли двое нетрезвых мужчин. Один из них начал трогать рыбу, видимо, желая удостовериться в ее качестве. Муж продавщицы сделал парням замечание, на что те разозлились и начали предъявлять претензии. В словесную перепалку вмешался доктор. Вместе с продавцами им удалось отогнать хулиганов. Те ушли, но затаили обиду.

Через некоторое время дебоширы вернулись с полторашкой бензина. Доктор был еще на рынке. Один из отморозков подбежал к мужчине, облил его горючим и поджег. Несмотря на попытки прохожих потушить пламя и быстрый приезд скорой помощи, мужчина получил ожоги 50% тела и умер в больнице спустя шесть дней.

Суд проходил с участием присяжных. Они признали 40-летнего подсудимого виновным в убийстве с особой жестокостью.

– Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, – сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Его товарища не привлекли по этому делу. Суд признал его виновным за то, что он ударил бутылкой одного из продавцов, 80-летнего дедушку.

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