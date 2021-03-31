В Барнауле присяжные вынесли вердикт мужчине, который облил бензином врача и поджег

Поджигателю светит с учетом его рецидива 17-19 лет лишения свободы. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Я слушаю показания свидетелей, и каждый раз Андрей снова умирает у меня на руках, - произнесла перед судом присяжных жена погибшего врача-стоматолога.

Это было воскресенье 14 июня прошлого года. Жена поехала к родителям, глава семьи ждал их дома. Они созванивались днем, он собирался пойти на рынок, купить продукты, чтобы приготовить ужин к их возвращению, а потом перестал выходить на связь. Только около 11 вечера трубку его телефона взял незнакомый мужчина, который сказал, что Андрей Борисович в реанимации, половина его тела поражена ожогами. 56-летний мужчина боролся за жизнь шесть дней, перенес две операции, но врачи не смогли его спасти.

Два отморозка

56-летний Андрей Борисович часто бывал на Докучаевском рынке, даже хорошо знал нескольких продавцов, остановился поговорить с ними по поводу рыбалки. Рядом женщина торговала селедкой, к ней подошли двое подвыпивших мужчин. Один из них начал трогать рыбу, видимо, хотел удостовериться в ее качестве. Муж продавщицы, который тут же торговал хозтоварами, сделал ему замечание, мол, зачем лезете грязными руками. Они ушли, но через полчаса вернулись – подошли к человеку, который сделал замечание – начали предъявлять претензии.

Видимо, профессия врача не позволила пройти мимо творившегося безобразия, и он вмешался:

- Ребят, что вы пристали, идите своей дорогой, - цитирует свидетельские показания прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Алтайского края Севиль Вакаева.

Те завелись еще больше. Доктор был крупным мужчиной атлетического сложения и вместе с продавцами сумел отогнать хулиганов. Они снова ушли, но затаили злобу.

- Я находился в стрессовой ситуации, мое самолюбие было унижено, - говорил потом на суде один из дебоширов.

Когда они вернулись, доктор еще был там. В руках одного из хулиганов – ранее судимого за наркотики - была полторашка с бензином. Все произошло очень быстро: он подбежал, полил сверху бензин на доктора и поджег. Оба отморозка убежали, а люди пытались потушить горящего человека. Быстро приехала скорая, но ожоги были слишком серьезные.

Суд присяжных

Дело рассматривал суд присяжных. Тот, что облил погибшего бензином, выстроил несколько версий.

- Сначала он говорил, что обозлившись на торговцев, решил сжечь их товар, а на потерпевшего горючее попало нечаянно. Он говорил, что не хотел ничьей смерти. Но как в это можно поверить, если он принес в общественное место полторашку бензина, в самую жару - повезло, что больше никто не пострадал. Вероятно, подсудимый рассчитывал на переквалификацию. Присяжные ведь могут решить, виновен человек или нет, могут, например, признать виновным в менее тяжком преступлении, - рассказывает гособвинитель Севиль Вакаева.

Перед прениями мужчина сменил адвоката, а заодно и версию, мол, зажигалку поднес друг, а его вины в этом нет. Присяжные не поверили его словам и признали 40-летнего подсудимого виновным в убийстве с особой жестокостью и не заслуживающим снисхождения.

Что касается его товарища, мужчину не привлекли по этому делу – осудили за то, что ударил бутылкой одного из продавцов, 80-летнего дедушку.

По судебной практике, поджигателю светит с учетом его рецидива 17-19 лет лишения свободы. В ближайшее время суд назначит наказание. К слову сказать, за последние полгода это уже четвертое дело об убийстве совершенное таким способом.