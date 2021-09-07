«Прошу пролетариат не писать». Фото депутата АКЗС Марии Прусаковой опубликовали на сайте знакомств

В анкете указано, что Маша – самодостаточная, обеспеченная, молодая русская женщина с двумя детьми. Фото: скриншот с сайта знакомств

На популярном сайте знакомств опубликовали фото депутата Алтайского краевого заксобрания Марии Прусаковой. Она представлена как 33-летняя Маша из Домодедово, которая ищет парня для свободных отношений.

«Союз с обеспеченным интеллигентом»

В анкете указано, что Маша – самодостаточная, обеспеченная, молодая русская женщина с двумя детьми. Она постоянно ездит по командировкам, но при этом ищет родственную душу.

– Прошу пролетариат не писать, встречи с вами не будет. Ищу союз с обеспеченным интеллигентом, – написано в анкете.

При этом деньги для женщины якобы не важны, для нее это лишь показатель, что избранник знает себе цену и умеет добиваться поставленных целей, а неумение заработать – это признак безынициативности, вялости, неумения жить.

Заявление в прокуратуру

Сама Мария Прусакова иронизирует по поводу сложившейся ситуации.

– Думаю, рейтинги некоторых сайтов знакомств выросли после публикации моих фотографий, – сказала Мария Прусакова на пресс-конференции 3 сентября. – Мне пишут мои товарищи, что видели мое фото в рекламе сайта знакомств «для порядочных мужчин».

Прусакова подала жалобу в прокуратуру по поводу использования ее фото в таргетированной рекламе. В заявлении она написала, что объявления с подписью «Красивые девушки ищут успешных мужчин» появились в «Одноклассниках», «ВКонтакте», mail.ru и в других соцсетях.

– Так себе черный пиар, но очень стандартно по отношению к женщине-политику. Причем судя по тому, что рассылался он с помощью таргетированной рекламы, деньги на борьбу со мной явно не жалеют, – написала Прусакова на своей странице в Instagram.

То ли еще будет?

Глава алтайских коммунистов предположила, что предстоящие две недели на нее «будет литься поток абсолютной лжи и грязи».

Мария Прусакова баллотируется в Госдуму по Рубцовскому округу. Вместе с ней по нему также участвуют в выборах Сергей Струченко, Ирина Шудра, Людмила Суслова, Евгений Астаховский, Владислав Вакаев, Виктор Дворников, Андрей Крылов, Елена Курносова, Павел Чеснов.

Также по этому округу баллотировался депутат АКЗС Владимир Попов. Однако 6 сентября стало известно, что он снялся с выборов. По данным инсайдеров, это решение Попов принял сам.

Напомним, выборы в Госдуму будут проходить с 17 по 19 сентября.

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