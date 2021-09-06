Владимир Попов отказывается от участия в выборах в Госдуму

Выборы в Госудуму пройдут с 17 по 19 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутат АКЗС, кандидат в депутаты Госдумы по Рубцовскому одномандатному округу Владимир Попов решил сняться с выборов. Он подаст заявление о добровольном выходе из избирательной кампании. Об этом пишет «Политсибру».

– По данным инсайдеров, это решение Владимир Попов принял сам. И якобы после результатов социологии, которая показала, что его шансы на победу весьма невысоки.При этом кандидат уже основательно вложился в предвыборную кампанию:выпустил минимум одну газету, десятки баннеров по Барнаулу и районам края на своем округе, – отмечает издание.

Напомним, выборы в Госудуму пройдут с 17 по 19 сентября.