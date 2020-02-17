«Впереди должен быть мужчина»: алтайская «преемница» Зюганова не хотела бы возглавить партию

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью «Комсомолке» назвал имена тех, кто может в будущем возглавить партию. По его словам, у коммунистов «смена растет прекрасная, молодая». Интересно, что из уст руководителя оппозиционной партии прозвучало и имя первого секретаря алтайского крайкома КПРФ Марии Прусаковой. Мария Николаевна прокомментировала ситуацию и рассказала, готова ли она теоретически занять такой пост в будущем.

- У меня очень теплые, человеческие отношения с Геннадием Андреевичем. Я искренне им восхищаюсь как государственным деятелем и руководителем партии, которой я отдала полжизни. Поэтому для меня это великий человек. И то, что он дает такие высокие оценки, для меня это, как для коммуниста, слышать приятно. Но он имел в виду не преемников, а смену. Я единственная девушка в числе тех, кого он назвал, но сегодня в партии много талантливых девушек и женщин-руководителей. Думаю, что упоминание меня и остальных связано с результатами на выборах, которые мы показывали, - пояснила Мария Николаевна.

Однако на вопрос «Готовы ли вы занять пост, если вам предложат?» она ответила весьма неожиданно.

- Нет, я категорически против. Надеюсь, этого не произойдет. На сегодня председателем партии является Геннадий Андреевич, и вопрос о смене руководителя не стоит. И вообще я считаю, что коммунистическую партию в нашей стране должен возглавлять именно мужчина. А я готова вдохновлять, помогать, поддерживать своей работой, - подчеркнула Прусакова.

Напомним, Мария Николаевна Прусакова с мая 2016 года занимает пост первого секретаря Алтайского краевого комитета КПРФ, а с сентября этого же года - должность руководителя фракции КПРФ в Алтайском краевом Законодательном Собрании.

Справка

Мария Прусакова родилась 4 сентября 1983 года рождения в Барнауле Алтайского края. В 2006 году окончила Алтайский Государственный Университет по специальности «Политология». В период обучения начала работать социальным работником в Центре помощи семье и детям в краевой столице. С 2008 года работала помощником депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания. Замужем, воспитывает двоих детей.

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