На Алтае онкологи используют новый метод диагностики злокачественных опухолей

Все манипуляции занимают не более 30-40 минут. Фото: Алтайский онкологический диспансер

Алтайские онкологи освоили методику эндосонографии. Это высокотехнологическое исследование, одновременно сочетающее в себе возможности эндоскопической и ультразвуковой диагностики, сообщает пресс-центр краевого онкодиспансера.

Особенности исследования

– По сути, пациенту выполняется ФГДС, видеоколоноскопия или бронхоскопия с той лишь разницей, что наконечник ЭУС-эндоскопа одновременно оснащен и видеокамерой, и ультразвуковым датчиком. Его можно ввести в пищевод, желудок, двенадцатиперстную, прямую, толстую кишку или дыхательные пути, детально обследовать их и прилегающие к ним органы и структуры, – говорят специалисты.

В приборе используются сверхвысокие частоты ультразвука. Врачи получают высокое качество изображения, недоступное другим методам исследования.

Освоение новой методики стало возможно благодаря новому эндоскопическому оборудованию, которое позволяет получать видео высокого разрешения с оптическим увеличением объектов до 140 раз.

Первый опыт

Первую эндосонографию выполнили для уточнения характера новообразования в поджелудочной железе у 75-летней пациентки из Барнаула. Опухоль размером около одного сантиметра обнаружили на плановом профосмотре.

Во время процедуры врачи завели гибкий эндоскоп в желудок. Благодаря видеонавигации датчик очень близко подвели к исследуемому образованию, затем с помощью тонкой иглы диаметром не более миллиметра взяли образцы опухолевой ткани на гистологию. Во время процедуры пациентка находилась под наркозом и не ощущала никакого дискомфорта.

– Справедливости ради стоит отметить, что пунктирование поджелудочной железы под контролем УЗИ давно выполняется в нашем диспансере. Но это обычное поверхностное УЗИ, и прежде, чем попасть в нужную точку, игла должна пройти много структур – кожу, брюшную полость, желудок. Эндосонография позволяет сделать это точнее и безопаснее, - подчеркнул завотделением внутрипросветной эндоскопической диагностики Александр Дунаев.

Все манипуляции занимают не более 30-40 минут. Уже через час пациенту разрешается вставать, и, если состояние в порядке, его отпускают домой.

Новое оборудование Фото: Алтайский онкологический диспансер

– Когда результаты гистологии будут готовы, врачи смогут определить тактику лечения новообразования. Если опухоль окажется злокачественной, пациентке может быть показана операция или лекарственная терапия. Сделать правильный выбор помогут также результаты эндосонографии, в которых эндоскописты описали особенности расположения новообразования внутри органа и относительно сосудистых структур, – отметили медики.

Они добавили, что, учитывая небольшие размеры опухоли, а также то, что она никак не беспокоила пациентку, есть все шансы на благополучное разрешение ситуации.

Напомним, ранее мы сообщали, что единственная в Алтайском крае лаборатория молекулярной диагностики рака празднует свой 10-летний юбилей. Изначально специалисты исследовали всего одну мутацию в одном гене, а на сегодня они изучают больше 80 мутаций в семи генах при наиболее распространенных злокачественных патологиях. В лаборатории выполняют около 9,5 тыс. исследований, которые помогают врачам более точно подбирать лечение.

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