На шаг впереди: как молекулярная диагностика помогает лечить рак на Алтае

Изначально специалисты исследовали всего одну мутацию в одном гене, а на сегодня они изучают больше 80 мутаций в семи генах Фото: Алтайский онкологический диспансер

Единственная в Алтайском крае лаборатория молекулярной диагностики рака празднует свой 10-летний юбилей. Как сообщили в пресс-центре краевого онкодиспансера, именно там специалисты Как сообщили в пресс-центре краевого онкодиспансера, именно там специалисты исследуют генные мутации, оценивая методики таргетной терапии на эффективность. О важности данной работы – в материале «Комсомолки».

Назвать точную причину возникновения рака у конкретного пациента врачам пока что не всегда удается, но зато точно известен механизм развития этой болезни. Мутации, поломки в генах превращают обычную, здоровую клетку в раковую.

- Однажды получив критически значимые изменения в своем геноме, такая клетка начинает бесконтрольно делиться, обретает «суперспособность» проникать в другие органы и ткани и распространять свои «порочные» копии по всему организму. Открытие этого механизма стало толчком к появлению особой группы противоопухолевых препаратов – таргетной терапии, - рассказали в онкологическом диспансере.

Такие специальные лекарства «бьют» в конкретные точки – опухолевые мишени, которые отвечают за «злокачественность» клеток. Чтобы понять, будут ли они эффективны, и проводятся молекулярно-генетические исследования. В регионе сейчас работает единственная лаборатория, проводящая молекулярную диагностику. Как отмечают сами сотрудники, решение об открытии медучреждения в 2011 было дальновидным, так как в то время в край начали активно поступать таргетные препараты в рамках нацпроекта по борьбе с онкологией и врачи уже освоили основные методики определения ключевых мутаций.

- Мы и сейчас стараемся идти на шаг впереди клиницистов. Бывает, врачи недоумевают, зачем мы тестируем методику, если пока нет препарата для воздействия на эту мишень. Но зато, как только на отечественном рынке регистрируется новое лекарство, благодаря наличию необходимых диагностических возможностей, онкологи могут сразу брать его на вооружение, - отмечает заведующая лабораторией молекулярной диагностики Елена Пупкова.

Изначально специалисты исследовали всего одну мутацию в одном гене, а на сегодня они изучают больше 80 мутаций в семи генах при наиболее распространенных злокачественных патологиях. В лаборатории выполняют около 9,5 тыс. исследований, которые помогают врачам более точно подбирать лечение. Благодаря эффекту препаратов жизнь больных значительно продляется, а число побочных эффектов значительно меньше, чем, к примеру, у химиотерапии.

Также в лаборатории изучают наследственную предрасположенность к раку молочной железы, яичников, поджелудочной железы и простаты.

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