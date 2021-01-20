В алтайском онкодиспансере начали выполнять процедуры под рентген-контролем

Манипуляции под рентген-контролем помогают лечить рак даже на запущенных стадиях. Фото: Алтайский онкодиспансер

В Алтайском онкологическом диспансере начали выполнять процедуры под рентгеновским контролем - эндоваскулярную хирургию. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, такая практика не нова, но не использовалась ране из-за технических причин.

Внутрисосудистые манипуляции под рентген-контролем помогают лечить рак даже на запущенных стадиях. За последние два месяца с помощью нового оборудования медики выполнили почти 40 подобных вмешательств. Одним из частных показаний является кровотечение.

- Любое активное кровотечение является жизнеугрожающим состоянием - от него пациент может погибнуть в ближайшие часы или дни. Внутрисосудистая эмболизация не просто помогает вывести больного из шока, стабилизировать его состояние, но, прежде всего, дает врачу время на дообследование и выбор дальнейшей тактики лечения, - пояснила врач-онколог отделения рентгенхирургических методов лечения алтайского онкоиспансера Нвард Бедян.

Проводят процедуру под местной анестезией. Уже через два-три дня пациента выписывают домой.

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