В Барнауле осудили бабушку и внучек, которые обвинили деда в педофилии

Одна из внучек сказала, что дедушка домогался до нее, когда ей было 15 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле суд апелляционной инстанции признал законным приговор в отношении бабушки и двух ее внучек, которые обвинили своего деда в домогательствах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

– Осужденная женщина, вступив в предварительный преступный сговор со своими родственницами, являющимися ей внучками, решила ложно обвинить бывшего мужа в совершении в отношении одной из них насильственных действий сексуального характера. Одна из внучек дала показания в качестве потерпевшей, что несколько лет назад, когда ей было 15 лет, мужчина сексуально домогался до нее, – рассказали в ведомстве.

Бабушка и вторая внучка уверяли, что они якобы были свидетелями развязного поведения деда. Ранее «Комсомолка» писала о том, что родственники решили посадить деда за решетку из-за квартирного вопроса. Все началось после того, как 65-летний мужчина решил развестись со своей женой. Супруги начали делить имущество, но возникли разногласия. В связи с этим начались долгие судебные разбирательства. В результате, чтобы упрятать деда за решетку, появилось обвинение в педофилии, якобы мужчина приставал к своей внучке. Схему, как «посадить» родственника, разработал отец девочек, бывший оперативник одного из силовых ведомств. Пенсионера спасла от огромного тюремного срока только сохранившаяся переписка, где был изложен план обвинения.

- Есть идея, как посадить его всерьез и надолго, - писал мужчина своей экс-супруге. - Если доча скажет и даст показания, что он сначала пытался изнасиловать, а потом ее задушить, вот это явно будет бомба!!! Он не сможет доказать, что этого не было. Ему тогда п***.

Кроме того, показания, как рассказывали следователи, были противоречивые. Например, сестра пострадавшей девочки стояла на расстоянии вытянутой руки, но почти ничего не видела.

В итоге за дачу заведомо ложных показаний суд назначил наказание в виде лишения свободы сроками от 9 месяцев до 1 года с применением ст. 73 УК РФ условно, с установлением всем испытательного срока на 1 год.

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