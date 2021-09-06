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Происшествия6 сентября 2021 10:20

В Барнауле осудили бабушку и внучек, которые обвинили деда в педофилии

Суд признал их показания ложными
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Одна из внучек сказала, что дедушка домогался до нее, когда ей было 15 лет

Одна из внучек сказала, что дедушка домогался до нее, когда ей было 15 лет

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле суд апелляционной инстанции признал законным приговор в отношении бабушки и двух ее внучек, которые обвинили своего деда в домогательствах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

– Осужденная женщина, вступив в предварительный преступный сговор со своими родственницами, являющимися ей внучками, решила ложно обвинить бывшего мужа в совершении в отношении одной из них насильственных действий сексуального характера. Одна из внучек дала показания в качестве потерпевшей, что несколько лет назад, когда ей было 15 лет, мужчина сексуально домогался до нее, – рассказали в ведомстве.

Бабушка и вторая внучка уверяли, что они якобы были свидетелями развязного поведения деда. Ранее «Комсомолка» писала о том, что родственники решили посадить деда за решетку из-за квартирного вопроса. Все началось после того, как 65-летний мужчина решил развестись со своей женой. Супруги начали делить имущество, но возникли разногласия. В связи с этим начались долгие судебные разбирательства. В результате, чтобы упрятать деда за решетку, появилось обвинение в педофилии, якобы мужчина приставал к своей внучке. Схему, как «посадить» родственника, разработал отец девочек, бывший оперативник одного из силовых ведомств. Пенсионера спасла от огромного тюремного срока только сохранившаяся переписка, где был изложен план обвинения.

- Есть идея, как посадить его всерьез и надолго, - писал мужчина своей экс-супруге. - Если доча скажет и даст показания, что он сначала пытался изнасиловать, а потом ее задушить, вот это явно будет бомба!!! Он не сможет доказать, что этого не было. Ему тогда п***.

Кроме того, показания, как рассказывали следователи, были противоречивые. Например, сестра пострадавшей девочки стояла на расстоянии вытянутой руки, но почти ничего не видела.

В итоге за дачу заведомо ложных показаний суд назначил наказание в виде лишения свободы сроками от 9 месяцев до 1 года с применением ст. 73 УК РФ условно, с установлением всем испытательного срока на 1 год.

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