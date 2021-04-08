«Если доча скажет, что он пытался ее изнасиловать, это будет бомба»: на Алтае родственники пытались «посадить» дедушку

Дело повернулось против супругов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле супруги обвинили родственника в педофилии, чтобы отправить его в тюрьму, от срока в 10-13 лет его спасла чистая случайность.

- Есть идея, как посадить его всерьез и надолго, - писал своей экс-супруге бывший оперативник одного из силовых ведомств. - Если доча скажет и даст показания, что он сначала пытался изнасиловать, а потом ее задушить, вот это явно будет бомба!!! Он не сможет доказать, что этого не было. Ему тогда п***.

Квартирный вопрос

Все началось с развода – несколько лет назад 65-летний Андрей Борисович (все имена героев публикации изменены – прим. авт.), которого впоследствии обвинили в педофилии, развелся со своей женой – Надеждой Ивановной. Поговаривают, что причиной стала супружеская неверность. Начался раздел имущества.

- У него был дом, который он купил на аукционе, суть в том, что это была бывшая школа или детсад, и он записал его на падчерицу Елену. Когда развелись, он отдал им квартиру, с условием, что ему останется дом. В 2017 году они договариваются с падчерицей, что он выкупит ее часть. Она пишет расписку, что получила деньги, а после этого идет на попятную, - рассказал адвокат пенсионера Герасим Таракановский.

Андрей Борисович обратился в суд, чтобы узаконить договор купли-продажи, чтобы оформить на себя и дом, и земельный участок. Татьяна предоставила заключение эксперта, что подпись не ее. Мужчина проигрывает суд, а она пишет заявлением на отчима о фальсификации доказательств.

- Дело передают в региональный следственный комитет, который назначает экспертизу в Алтайскую лабораторию судебных экспертиз. Согласно заключению – подпись от имени Елены выполнена ее рукой. После этого она сразу забрала заявление. Кстати, оценку действиям эксперта, выдавшему заключение, что подпись в договоре поддельная, так и не дали. По этому поводу я уже написал заявление в прокуратуру, - рассказывает адвокат.

Обвинение в педофилии

Наряду с этим появляется обвинение в педофилии по отношению к внучке, которой на тот момент было около 10 лет. Вадим, бывший супруг Елены, который раньше работал в одном из силовых ведомств, предложил посадить Андрея Борисовича. Для этого нужно было, чтобы одна их дочек обвинила дедушку в домогательстве. Все это они обсуждали в переписке.

- Я боюсь, что это будет травма для нее, - возражает Татьяна, но потом вспоминает, что дочка рассказывала, что дед ее якобы душил несколько лет назад. - Она говорит, что сначала думала, что он играет, а потом почувствовала, что на полном серьезе, уперлась в него ногами и оттолкнула.

- Я не знал, что этот ублюдок душил моего ребенка, - отвечает ей в переписке Вадим. – Это разве не травма для нее?

- На счет изнасилования она ничего не говорила. У нее же не было следов. Никто не фиксировал... Она же молчала, - пишет Татьяна.

- Речь не о том изнасиловании, которое мы с тобой понимаем. Достаточно будет того, что он ее трогал там, где не нужно, под юбку лез и так далее… Достаточно для возбуждения дела. Там не надо ни следов, ничего. Только ее показания, что такое факт был и п***.

После этого они пишут заявление, и начинается расследование.

- Они придумывают историю, как и при каких обстоятельствах дедушка совершал эти насильственные действия, - рассказывает следователь регионального СК Елена Сергеева. - Они характеризовали его как алкоголика, но при общении с ним было понятно, что это явная ложь. Говорили, что он не работал, а на дом заработала падчерица с матерью, хотя у него была пилорама, а супруга все эти годы сидела дома с внучками. Показания были противоречивые, например, сестра пострадавшей девочки стояла на расстоянии вытянутой руки, но почти ничего не видела.

Возникает также вопрос, почему молчали целый год и при этом продолжали ездить спокойно к дедушке в гости, общаться как ни в чем не бывало. Девочке и ее сестре-двойняшке, которая якобы тоже что-то видела, провели различные экспертизы, которые показали, что показания заученные, кроме того, они не прошли детектор лжи. В итоге дело прекратили.

Личные счеты

Но Вадим пошел на прием к главе регионального СК с жалобой, дело было отправлено на допрасследование. После этого следователи изымают у всей семейки телефоны. Если Вадим, как бывший опер, всю переписку подчистил, то у его жены все сохранилось.

Кстати, мама переписывалась с дочками и обсуждала ситуацию с дедом, мол, отец это все делает ради них. На что девочка отвечала, что это из-за личных счетов с ним, а не ради семьи. Похоже, дети не питали иллюзий по поводу интересов отца. Как-то он помогал Елене с консультацией и продажей машины, но взял за это деньги. В переписке дочь пишет: "ты как бы у своих же детей забираешь, помог матери продать машину и за это взял порядка 30 тысяч рублей".

После этого дело в отношении хозяина дома о половом преступлении прекратили. Можно сказать, ему повезло, что сохранилась переписка, без нее дело наверняка бы направили в суд. В итоге в отношении экс-супругов возбудили уголовное дело по статье о ложном доносе.

Суд назначил наказание Вадиму в виде 3 лет 11 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а Елене 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

- В судебном заседании осужденные так и не признали вину, говорили, что действовали исключительно в интересах ребёнка, хотя исследование материалов дела эту версию опровергло. Приговор не вступил в законную силу и обжалован всеми сторонами. Стороной обвинения в апелляционной представлении поставлен вопрос о необходимости назначения наказания в виде реального лишения свободы ввиду повышенной общественной опасности содеянного. Если бы их план удался, мужчина, которого они оговорили, мог бы лишиться свободы на длительный срок. Дело будет рассмотрено судом апелляционной инстанции, - рассказал гособвинитель Денис Петрик.

Также уголовное дело возбуждено в отношении девочек (сейчас они уже совершеннолетние) и их бабушки за лже-свидетельствование. Сейчас дело рассматривает Октябрьский районный суд.

- Они испортили детям жизнь, судимость – это клеймо на всю жизнь, они никогда не найдут работу в госструктурах или банках, - считает адвокат Герасим Таракановский.