В Барнауле осудили внучек, обвинивших деда в домогательствах

Суд огласил приговор. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Октябрьский районный суд вынес приговор бабушке и двум внучкам, которые обвинили своего деда в домогательствах. Копия приговора оказалась в распоряжении «Комсомолки». Схему, как «посадить» мужчину разработал их отец.

- Есть идея, как посадить его всерьез и надолго, - писал своей экс-супруге бывший оперативник одного из силовых ведомств. - Если доча скажет и даст показания, что он сначала пытался изнасиловать, а потом ее задушить, вот это явно будет бомба!!! Он не сможет доказать, что этого не было. Ему тогда п***.

Развод

Все началось после того, как 65-летний Андрей Борисович (все имена героев публикации изменены – прим. авт.) решил развестись со своей женой – Надеждой Ивановной. Супруги начали делить имущество, но дом был оформлен на его падчерицу – Татьяну. Начались долгие суды. В результате, чтобы упрятать мужчину за решетку, появилось обвинение в педофилии, якобы Андрей Борисович приставал к своей внучке.

Татьяна вместе со своим бывшим мужем, бывшим сотрудником одного из силовых ведомств, разработали план.

- Они придумали историю, как и при каких обстоятельствах дедушка совершал эти насильственные действия, - рассказала следователь регионального СК Елена Сергеева. - Они характеризовали его как алкоголика, но при общении с ним было понятно, что это явная ложь. Говорили, что он не работал, а на дом заработала падчерица с матерью, хотя у него была пилорама, а супруга все эти годы сидела дома с внучками. Показания были противоречивые, например, сестра пострадавшей девочки стояла на расстоянии вытянутой руки, но почти ничего не видела.

Чтобы обвинение было убедительным, бабушка и девочки дали показания в отношения мужчины. Андрея Борисовича спасло от огромного тюремного срока (от 8 до 15 лет) только то, что Татьяна забыла удалить переписку со своим бывшим мужем, в которой они обсуждают план обвинения, с телефона.

В результате дело развалилось, уголовные дела были возбуждены теперь уже на бывшего силовика – ему дали 3 года 11 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а Татьяну осудили на 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Приговор еще не вступил в законную силу.

- В ближайший четверг у нас состоится апелляция, - рассказал адвокат обвиненного в насилии над внучками мужчины Герасим Таракановский. – Другая сторона так и не признает вину, просит оправдать. Мы подавали апелляционную жалобу с просьбой заменить условный срок на реальное лишение своды.

В отношении бабушки и двух внучек, которым сейчас по 18 лет, было также возбуждено уголовное дело за заведомо ложные показания.

Условный срок

21 июня суд назначил наказание Надежде Ивановне 1 год лишения свободы условно, также она обязана выплатить моральный вред бывшему мужу в размере 200 тысяч рублей, а внучкам дали по 9 месяцев лишения свободы условно. По словам адвоката Герасима Таракановского, они собираются просить более строгое наказание для бабушки.

Кстати, бабушка и внучки вполне могли избежать наказания. Статья 307 УК РФ (Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод) имеет примечание – если подсудимые добровольно в суде до вынесения приговора заявят о ложности данных ими показаний, они освобождаются от уголовной ответственности.

Но это бы значило лишить призрачного шанса отца и мать на оправдание за заведомо ложный донос.

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