Какой «комарик», такой и иммунитет. Алтайские эксперты рассказали, какую вакцину от гриппа выбрать

В поликлиники Барнаула уже поступила партия из 411 тыс. доз российского препарата «Ультрикс Квадри» Фото: Олег УКЛАДОВ

С 30 августа в Алтайском крае началась прививочная кампания против гриппа. Поставить вакцину можно в государственных поликлиниках или частных медучреждениях. Эксперты рассказали «Комсомолке» о том, какие вакцины представлены и какую выбрать.

Чем уколоться

В поликлиники Барнаула уже поступила партия из 411 тыс. доз российского препарата «Ультрикс Квадри».

- «Ультрикс Квадри» имеет четыре вакцинных штамма вируса гриппа, которые наиболее актуальны для нашей страны, - говорит главный внештатный эпидемиолог Минздрава Алтайского края Ирина Переладова.

Она добавляет, что на сегодняшний день «Ультрикс Квадри» поставили 4323 жителя региона. Впрочем, отмечает эксперт, выбор препарата всегда остается за пациентом.

- Все прививки, которые сейчас зарегистрированы на территории России, вне зависимости от их производства, являются безопасными и обладают достаточными иммуногенными свойствами. Приоритетных препаратов нет, - отмечает Переладова.

Сейчас в Барнауле представлены несколько вариантов гриппозных прививок: «Совигрипп», «Ультрикс», «Ультрикс Квадри», «Гриппол», «Гриппол плюс». Все это - российские вакцины.

Медики сходятся во мнении, что все доступные сейчас прививки от гриппа переносятся достаточно легко Фото: Олег УКЛАДОВ

Доцент кафедры пропедевтики детских болезней Алтайского государственного медицинского университета, врач-педиатр Денис Фуголь объясняет, что самый важный критерий при выборе вакцины - способность препарата вызывать иммунную реакцию.

- На сегодня самыми эффективными считаются «Ультрикс» и «Ультрикс Квадри». «Ультрикс» разрешен с 6 месяцев, «Ультрикс Квадри» с 6 лет. Что касается остальных прививок, их иммуногеность ниже. Разве что, в «Грипполе плюс» содержится полиоксидоний, который якобы улучшает иммунный ответ. Но я бы на это не покупался, - объясняет Фуголь.

Медики сходятся во мнении, что все доступные сейчас прививки от гриппа переносятся достаточно легко. От них бывает лишь недомогание и небольшое повышение температуры.

Но, несмотря на это, врачи напоминают про противопоказания. В них входит, например, индивидуальная непереносимость отдельных компонентов препарата, а также наличие острых, инфекционных и (или) неинфекционных заболеваний, обострение хронических болезней, температура выше 37 градусов.

Еще более внимательно к вакцинации стоит отнестись беременным женщинам. Им можно ставить прививку только с 6-месячного срока. Кроме того, препарат должен быть без консервантов. Подбирает его врач.

Но, несмотря на это, врачи напоминают про противопоказания Фото: Олег УКЛАДОВ

Сколько стоит прививка

Если вы решили выбрать для вакцинации частную клинику, то стоит учесть, что поиск затянется, ведь далеко не все частные медучреждения ставят прививки. А в тех, где процедура все-таки проводится, выбор небольшой.

Корреспондент «Комсомолки» позвонила в одну из клиник Барнаула, которая как раз специализируется на вакцинации и спросила, и что лучше выбрать. К слову, ассортимент на сайте обещал свободу выбора. Ко всем препаратам полагались описания и цены. Все в пределах 1300 рублей. На деле все оказалось немного иначе.

- В наличии у нас только «Совигрипп» за 970 рублей - сказала женщина в регистратуре.

- Хм, но ведь у вас на сайте представлено штук 5-6. А по факту одна… - удивилась я.

- Ну, вот так. Остальные еще не поступили. Будут после 15-го сентября.

- А стоит ли мне ждать другие?

- Ну, импортных, если вы о них, в этом году вообще не будет, - уточнила собеседница.

- А как быть, если я недавно поставила прививку от коронавируса? – поинтересовалась я. А то мало ли, может один препарат начнет «воевать» с другим.

- С момента одной вакцинации до другой должен пройти хотя бы месяц, – пояснила медик.

На сегодня самыми эффективными считаются «Ультрикс» и «Ультрикс Квадри» Фото: Олег УКЛАДОВ

Что ж, может в другом учреждении выбор будет более разнообразный. Или цена другой. Так и вышло.

- «Ультрикс» - 690 рублей. Ультрикс Квадри» и «Флю – М» по 690 рублей, - без замедлений огласила девушка-администратор. И тут все вакцины нашего производства.

- В чем между ними разница? – спрашиваю наивно.

- Об этом вам лучше узнать у врача. И о противопоказаниях тоже, - подметила оператор.

На этой аккуратной фразе мы попрощались.

Напомним, что в барнаульском торговом центре «Геомаркет» открылся пункт вакцинации от гриппа.

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