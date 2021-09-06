Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье6 сентября 2021 4:00

Какой «комарик», такой и иммунитет. Алтайские эксперты рассказали, какую вакцину от гриппа выбрать

В государственных поликлиниках ставят только одну вакцину, а в частных можно выбрать из нескольких
Анна Кабанова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В поликлиники Барнаула уже поступила партия из 411 тыс. доз российского препарата «Ультрикс Квадри»

В поликлиники Барнаула уже поступила партия из 411 тыс. доз российского препарата «Ультрикс Квадри»

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 30 августа в Алтайском крае началась прививочная кампания против гриппа. Поставить вакцину можно в государственных поликлиниках или частных медучреждениях. Эксперты рассказали «Комсомолке» о том, какие вакцины представлены и какую выбрать.

Чем уколоться

В поликлиники Барнаула уже поступила партия из 411 тыс. доз российского препарата «Ультрикс Квадри».

- «Ультрикс Квадри» имеет четыре вакцинных штамма вируса гриппа, которые наиболее актуальны для нашей страны, - говорит главный внештатный эпидемиолог Минздрава Алтайского края Ирина Переладова.

Она добавляет, что на сегодняшний день «Ультрикс Квадри» поставили 4323 жителя региона. Впрочем, отмечает эксперт, выбор препарата всегда остается за пациентом.

- Все прививки, которые сейчас зарегистрированы на территории России, вне зависимости от их производства, являются безопасными и обладают достаточными иммуногенными свойствами. Приоритетных препаратов нет, - отмечает Переладова.

Сейчас в Барнауле представлены несколько вариантов гриппозных прививок: «Совигрипп», «Ультрикс», «Ультрикс Квадри», «Гриппол», «Гриппол плюс». Все это - российские вакцины.

Медики сходятся во мнении, что все доступные сейчас прививки от гриппа переносятся достаточно легко

Медики сходятся во мнении, что все доступные сейчас прививки от гриппа переносятся достаточно легко

Фото: Олег УКЛАДОВ

Доцент кафедры пропедевтики детских болезней Алтайского государственного медицинского университета, врач-педиатр Денис Фуголь объясняет, что самый важный критерий при выборе вакцины - способность препарата вызывать иммунную реакцию.

- На сегодня самыми эффективными считаются «Ультрикс» и «Ультрикс Квадри». «Ультрикс» разрешен с 6 месяцев, «Ультрикс Квадри» с 6 лет. Что касается остальных прививок, их иммуногеность ниже. Разве что, в «Грипполе плюс» содержится полиоксидоний, который якобы улучшает иммунный ответ. Но я бы на это не покупался, - объясняет Фуголь.

Медики сходятся во мнении, что все доступные сейчас прививки от гриппа переносятся достаточно легко. От них бывает лишь недомогание и небольшое повышение температуры.

Но, несмотря на это, врачи напоминают про противопоказания. В них входит, например, индивидуальная непереносимость отдельных компонентов препарата, а также наличие острых, инфекционных и (или) неинфекционных заболеваний, обострение хронических болезней, температура выше 37 градусов.

Еще более внимательно к вакцинации стоит отнестись беременным женщинам. Им можно ставить прививку только с 6-месячного срока. Кроме того, препарат должен быть без консервантов. Подбирает его врач.

Но, несмотря на это, врачи напоминают про противопоказания

Но, несмотря на это, врачи напоминают про противопоказания

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сколько стоит прививка

Если вы решили выбрать для вакцинации частную клинику, то стоит учесть, что поиск затянется, ведь далеко не все частные медучреждения ставят прививки. А в тех, где процедура все-таки проводится, выбор небольшой.

Корреспондент «Комсомолки» позвонила в одну из клиник Барнаула, которая как раз специализируется на вакцинации и спросила, и что лучше выбрать. К слову, ассортимент на сайте обещал свободу выбора. Ко всем препаратам полагались описания и цены. Все в пределах 1300 рублей. На деле все оказалось немного иначе.

- В наличии у нас только «Совигрипп» за 970 рублей - сказала женщина в регистратуре.

- Хм, но ведь у вас на сайте представлено штук 5-6. А по факту одна… - удивилась я.

- Ну, вот так. Остальные еще не поступили. Будут после 15-го сентября.

- А стоит ли мне ждать другие?

- Ну, импортных, если вы о них, в этом году вообще не будет, - уточнила собеседница.

- А как быть, если я недавно поставила прививку от коронавируса? – поинтересовалась я. А то мало ли, может один препарат начнет «воевать» с другим.

- С момента одной вакцинации до другой должен пройти хотя бы месяц, – пояснила медик.

На сегодня самыми эффективными считаются «Ультрикс» и «Ультрикс Квадри»

На сегодня самыми эффективными считаются «Ультрикс» и «Ультрикс Квадри»

Фото: Олег УКЛАДОВ

Что ж, может в другом учреждении выбор будет более разнообразный. Или цена другой. Так и вышло.

- «Ультрикс» - 690 рублей. Ультрикс Квадри» и «Флю – М» по 690 рублей, - без замедлений огласила девушка-администратор. И тут все вакцины нашего производства.

- В чем между ними разница? – спрашиваю наивно.

- Об этом вам лучше узнать у врача. И о противопоказаниях тоже, - подметила оператор.

На этой аккуратной фразе мы попрощались.

Напомним, что в барнаульском торговом центре «Геомаркет» открылся пункт вакцинации от гриппа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае стартовала прививочная кампания против гриппа

Вакцинацию против гриппа планируют завершить до 1 ноября (подробнее)

Красота и здоровьеИнтересное