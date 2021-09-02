В барнаульском торговом центре можно будет поставить прививку от гриппа

Вакцинация показана для профилактики гриппа у взрослых от 18 до 60 лет и лицам, которые входят в группы риска Фото: Олег УКЛАДОВ

Со 2 сентября в Барнауле можно поставить прививку от гриппа в «Геомаркете», пишет пресс-служба Минздрава региона. В Алтайский край поступила партия из 411 тысяч доз вакцины от гриппа.

Прививаться предлагают «Ультрикс Квадри» - российским препаратом нового поколения. В его состав включены антигены 4 наиболее актуальных в этом сезоне штаммов вируса гриппа.

- Противопоказанием являются наличие острых лихорадочных, инфекционных и (или) неинфекционных заболеваний, обострение хронических заболеваний, анафилактической реакции на предыдущее введение вакцины против гриппа, - говорится в сообщении.

Вакцинация показана для профилактики гриппа взрослым от 18 до 60 лет и лицам, которые входят в группы риска. Интервал между любыми вакцинациями должен быть не менее 4 недель.

Чтобы поставить прививку, записываться заранее не нужно. Достаточно обратиться в «Геомаркет» с 10 до 19 часов. Пункт вакцинации работает без выходных.

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