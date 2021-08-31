На Алтае стартовала прививочная кампания против гриппа

Всего в Алтайском крае в этом году хотят привить более 1,3 млн человек Фото: Олег УКЛАДОВ

С 30 августа в Алтайском крае началась прививочная кампания против гриппа. В регион поступила первая партия вакцины для взрослых «Ультрикс Квадри» – более 411 тысяч доз, сообщили в минздраве региона.

Привиться от гриппа этой вакциной могут все желающие в возрасте от 18 лет до 60 лет. Особо внимательными следует быть находящимся в потенциальных группах риска. Среди них взрослые, часто болеющие ОРЗ и ОРВИ, сотрудники и учащиеся сферы образования, медработники, представители социальной сферы.

– Противопоказанием являются наличие острых лихорадочных, инфекционных и (или) неинфекционных заболеваний, обострение хронических заболеваний, анафилактической реакции на предыдущее введение вакцины против гриппа. Замечу, что за последние 30 лет в регионе не было зарегистрировано ни одного случая анафилактической реакции на введение вакцинации против гриппа, - отметила Ирина Переладова, главный внештатный специалист-эпидемиолог регионального минздрава.

Она добавила, что интервал между любыми прививками должен быть не менее четырех недель.

Для вакцинации не требуется предварительная запись, следует просто обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту. Перед вакцинацией врач проведет осмотр и определит наличие или отсутствие противопоказаний.

– Вакцинация российской вакциной «Ультрикс Квадри» проводится бесплатно в медицинских организация региона. За счет собственных средств можно привиться в страховых компаниях. Также прививки от гриппа в организованных коллективах могут осуществляться за счет работодателя, – отметили в минздраве края.

Всего в Алтайском крае в этом году хотят привить более 1,3 млн человек - 60% от всего населения региона. Вакцинацию против гриппа планируют завершить до 1 ноября.

В регионе продолжается и вакцинация против коронавируса. Сейчас прививаются более 625 тыс. человек. В прививочной кампании участвуют более 80 медицинских организаций региона. В районах работают 25 передвижных ФАПов. Кроме того, организованы пункты вакцинации внутри и возле торговых центров.

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