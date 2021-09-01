Алтайский спортсмен Егор Ефросинин стал призером Паралимпиады

Для нашего спортсмена это первая медаль Паралимпиады Фото: Олег УКЛАДОВ

Спортсмен из Алтайского края Егор Ефросинин в среду, 1 сентября, завоевал титул призера Паралимпийских игр в Токио-2020.

Число участников в классе, в котором выступает наш земляк, оказалось недостаточным для того, чтобы проводить предварительный этап. Так что пловцы смогли лишь один раз продемонстрировать все, на что способны. Даже в финале занятыми были не все дорожки, а представителя Индии вообще дисквалифицировали.

Время реакции Егора Ефросинина на старте было одним из самых худших, но зато 100-метровку брассом он прошел хорошо и стал вторым- 1:16,43. Быстрее оказался только представитель Колумбии Карлос Серрато Зарате (1:12.01). Он также установил рекорд Паралимпиады. «Бронза» досталась австралиец Блейка Кокрейна - 1:16.97.

Это первая медаль Егора на Паралимпийских играх. Ранее его лучшим результатом было четвертое место в плавании на 50 метров вольным стилем. Кроме того, 3 сентября его ждет дистанция 50 метров баттерфляем.

Кроме Егора Ефросинина сегодня также стартовал Артур Кубасов, но он на дистанции 50 метров вольным стилем в своем отборе стал только шестым и не смог пробиться в финал. На этом для него текущая Паралимпиада завершена.

Завтра, 2 сентября и 3 сентября еще две дистанции ждут Романа Жданова – 50 метров вольным стилем и 50 метров на спине соответственно. Также 3 сентября заключительный старт у Юрия Лучкина – 100 метров на спине.

Справка КП

Егор Ефросинин родился 17 июня 1998 года в Барнауле. В настоящее время живет и тренируется в Бийске у заслуженного тренера России Елены Соколовой. Спортом начал заниматься в 14 лет. Является серебряным призером чемпионата мира и двукратным чемпионом Европы.

Женат. В свободное время любит смотреть фильмы и сериалы.

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