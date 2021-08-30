Пловец Роман Жданов завоевал четвертую медаль Паралимпиады-2020

Роман Жданов принес сборной России уже четыре медали (фото: скриншот эфира "МАТЧ ТВ")

Пловец из Бийска Роман Жданов в понедельник, 30 августа, завоевал уже четвертую медаль Паралимпийских игр в Токио-2020.

Сегодня днем в Токийском центре водных видов спорта состоялся финал у пловцов на дистанции 200 метров вольным стилем. Стоит признать, что для подопечного заслуженного тренера России Елены Соколовой Романа Жданова это был не самый простой старт. В утренней квалификации он в своем заплыве показал третье время - 3:06.06. Соответственно, полдела уже было сделано. Оставалось только отдохнуть и показать все, на что ты способен.

Сегодня двукратный победитель Паралимпиады-2020 был способен обогнать пятерых соперников по финалу. Его время 2:58,48. Вперед Роман пропустил только представителя Израиля Ами Омер Дадаона (2:44,84) и все того же японца Такаюки Сузуки (2:55,15), с которым уже не единожды встречался на пьедестале почета. Эти спортсмены соответственно заняли первое и второе места.

- Эта дистанция была для меня основной и на нее был сделан акцент при подготовке, - сказал Жданов журналистам. - Результатом я не до конца доволен, но доволен бронзовой медалью. Рад тому, что удалось вклиниться в тройку. Внимание к себе со стороны соперников я чувствовал не только сегодня, но и на всех дистанциях. Каждый спортсмен хочет выиграть и стоять на пьедестале. Войти в тройку на Паралимпийских играх - уже большое достижение. Сейчас сложно сказать, что не получилось сегодня. Выводы будут сделаны позже и работу над ошибками тоже проведем позднее. Пока я доволен тем, что имею. Немного огорчен показанным временем, потому что результаты бывали и лучше. Можно было быть вторым (с улыбкой).

Таким образом, на счету 23-летнего Романа Жданова уже четыре медали Паралимпийских игр: две золотых и две бронзовых. Впереди у спортсмена еще два старта: 2 сентября 50 метров вольным стилем и 3 сентября 50 метров на спине.

Кроме Романа сегодня в бассейне также выступал еще один представитель Алтайского края Артур Кубасов: в утреннем заплыве на 50 метров на спине он показал только шестое время и не смог пробиться в финал. 1 сентября у него будет еще один заплыв на 50 метров вольным стилем.

Бийчанин Юрий Лучкин поборется за медали в плавании на 100 метров на спине (3 сентября), а Егор Ефросинин завтра, 31 августа, посоревнуется на 50-метровке вольным стилем, а 3 сентября на этой же дистанции, но баттерфляем.

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