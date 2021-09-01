Тысяча украшений на четверых: подробности многомиллионной кражи из ювелирного отдела ТЦ «Лето» в Барнауле

По данному факту было возбуждено уголовное дело Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Накануне полицейские задержали группу подозреваемых в крупной краже из ювелирного магазина в барнаульском ТЦ «Лето». Как выяснилось, к делу на несколько миллионов могут быть причастны ранее судимые мужчины. Задерживали их по отдельности и весьма эффектно. Подробнее – в материале «Комсомолки».

- Сотрудниками полиции Алтайского края пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в краже ювелирных изделий на сумму более четырех миллионов рублей из крупного торгового центра краевой столицы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная в особо крупном размере», - рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Раскрытие преступления и задержание всех участников группы лично контролировал глава краевой полиции Андрей Подолян. И не удивительно, ведь выяснилось, что из ювелирного магазина было вынесено около тысячи золотых и серебряных украшений!

По данному факту было возбуждено уголовное дело Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Преступление было совершено в ночь с 8 на 9 июля. Четверо мужчин вырезали в стене здания небольшое окно и пролезли в отдел парикмахерской. Будучи внутри, они сломали гипсокартонную стену ювелирного магазина и обчистили витрины – более 500 золотых украшений и почти столько же серебряных. Сразу после кражи они поспешили уехать из региона.

По данному факту было возбуждено уголовное дело Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В ходе оперативно-розыскных действий полицейским стало известно, что налетчики сели на такси и уехали в Новосибирск. Один из мужчин остался в соседнем регионе, а трое других отправились на родину – в Омскую область. По информации канала Unusual Crimes Barnaul, возраст предполагаемых преступников – от 23 до 29 лет. Причем каждый из них уже имеет в своем арсенале судимости по разным статьям - кража, изнасилование, грабеж, угон автомобиля, разбой и так далее.

Подозреваемых задерживали при участии Росгвардии: кого-то схватили на улице, к другому пришлось пробиваться с помощью лома. Во время обысков полицейским удалось изъять часть украшений, деньги, два ноутбука и легковой автомобиль.

- По предварительным данным, остальное злоумышленники успели сбыть неизвестным лицам. Все обстоятельства устанавливаются в рамках уголовного дела. В настоящее время проверяется информация о причастности задержанных к аналогичным преступлениям, - отметили в полиции.

Все подозреваемые по решению суда сейчас находятся под стражей.

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