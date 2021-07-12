Попали на камеру: полиция ищет четверых парней, укравших драгоценности на 6 млн рублей

Подозреваемые Фото: Instagram-аккаунт "Unusual Crimes Barnaul"

Барнаульская полиция день и ночь разыскивает четверых «друзей Оушена», которые прорезали дыру в стене торгового центра «Лето», пробрались в ювелирный магазин и унесли драгоценностей на 6 млн рублей. Но до сих пор не задержаны - парни практически не оставили следов, по которым их могли бы оперативно вычислить. Зато попали на камеры. Сейчас полицейские смотрят записи в надежде установить их личности.

Раз не удалось задержать по горячим следам, полиции остается только «шерстить» предполагаемые точки сбыта. Но скорее всего они сдадут награбленное не в Барнауле.

- Они явно готовились и «скинут» товар в другом регионе, так что достать их будет сложно, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Воры проникли в ТЦ ночью 9 июля. На то, чтобы вскрыть каркасную стену из утеплителя и тонкой обшивки, у них ушла пара минут. А дальше они проникли в ювелирный отдел и забрали драгоценности – только серебряных украшений там было порядка 300 наименований.

- Пропажу увидели только утром. В городе объявили крупные оперативно-разыскные мероприятия, но «оушены» уже бесследно исчезли, - рассказал автор телеграм-канала «Unusual Crimes Barnaul».

Трое из дерзкой четверки попали на камеры – на вид это совсем молодые люди, которым около 20 лет. Ростом около 175 см, худощавого телосложения. Не исключено, что это приезжие из другого региона.

Это не первое дерзкое ограбление в Барнауле. В конце марта неизвестные вскрыли банкомат на улице Воровского, 108в. Они похитили две кассеты, в которых находилось больше 3,4 млн рублей. Это сделали трое мужчин, они были одеты в темную одежду. У двоих на лицах были маски черного цвета, у третьего – медицинская. Рост примерно 175-80 сантиметров, приблизительный возраст 30-35 лет. Их до сих пор не задержали.