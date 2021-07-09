Ограбление года: воры вынесли ювелирку на 6 миллионов из барнаульского ТЦ

Сейчас полиция ищет преступников. Фото: Unusual Crimes Barnaul

В ночь на 9 июля в Барнауле неизвестные провернули аферу на 6 миллионов рублей! Ограбление, которое точно стало одним из крупнейших за последний год, произошло в торговом центре «Лето».

Как сообщает Unusual Crimes Barnaul, жулики проникли в здание с помощью окна: с помощью техники они вырезали в стене ТЦ со стороны улицы небольшой квадрат и пробрались внутрь парикмахерской на первом этаже. Но главной целью грабителей стали вовсе не тюбики с краской, а ювелирный магазин «Изумруд», который располагался неподалеку.

Всего ворам удалось вынести ювелирные украшения на сумму более 6 млн рублей. Пропажу заметил продавец, который открывал утром магазин.

В настоящее время полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, весной этого года злоумышленники разграбили банкомат, установленный на первом этаже торгового центра «Разноторг». Примечательно, что в ста метрах от магазина расположено региональное управление Следственного комитета. Трое мужчин в масках вскрыли аппарат с помощью подручных средств и вытащили кассеты с наличными. Всего им удалось похитить больше трех миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле трое мужчин в темной одежде вскрыли банкомат и похитили почти 3,5 млн рублей

Сейчас их разыскивает полиция (подробнее)