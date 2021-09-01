Коллекторов наказали за частые звонки жительнице Барнаула

К приставам обратилась женщина и пожаловалась на то, что коллекторы оказывают психологическое давление Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае одну из коллекторских компаний оштрафовали за частые звонки и психологическое давление на жительницу Барнаула. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по региону.

К приставам обратилась женщина и пожаловалась на то, что коллекторы оказывают психологическое давление – постоянно звонят, а также часто шлют смс-сообщения по вопросу возврата долга.

– Сотрудники организации намеренно вводили горожанку в заблуждение относительно передачи ее просроченной задолженности на рассмотрение в суд, разъясняя о негативных последствиях неисполнения обязательств в случае непогашения задолженности, – отметили в ведомстве.

Там добавили, что коллекторы были обязаны формулировать свои сообщения таким образом, чтобы не допустить нарушения запретов, установленных законом. Их признали виновными по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности).

– В итоге коллекторской компании, осуществляющей функции по возврату просроченной задолженности, назначен административный штраф в размере 55 тыс. рублей за частые звонки жительнице краевой столицы и использование недопустимых формулировок с целью оказания психологического давления на должника и побуждения к скорейшей оплате долга, – подчеркнули в УФССП.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Алтайском крае оштрафовали другую коллекторскую контору на 60 тыс. рублей за давление на жительницу, которая задолжала кредит. Сотрудники «терроризировали» женщину звонками, сообщениями и угрозами подать на нее в суд. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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Если вас донимают коллекторы и очень настойчиво требуют погасить долг, то на них можно пожаловаться в Федеральную службу судебных приставов. Это можно сделать лично или через сайт ведомства.

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