Барнаульца в сумке вынесли из дома и увезли в другой город

СЕГОДНЯ 11:49 2018-12-27T11:49:50+03:00

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Житель Барнаула попал в серьезную передрягу после того, как перестал гасить ранее оформленный кредит. Мужчину сутки удерживали в его же квартире, а после насильно увезли в другой город.

Как рассказала «Комсомолке» прокурор кассационного отдела прокуратуры Алтайского края Анна Богдан, преступление было совершено еще в 2017 году. Трое мужчин, которые представились коллекторами, ворвались в квартиру к барнаульцу, который имел задолженность по кредиту. Сначала они заставляли мужчину переписать квартиру на другого человека. Для убедительности своих требований они размахивали пистолетом, избили потерпевшего, надели на него наручники, вставили кляп в рот и связали.

В таком положении они удерживали мужчину в течение суток, а потом силой поместили его в большую сумку и увезли в другой город. В итоге мужчине удалось сбежать. Он сразу же сообщил о случившемся в полицию.

В настоящее время вступил в законную силу приговор в отношении преступников. Все они приговорены к реальным срокам лишения свободы от 7 лет 7 месяцев до 8 лет 6 месяцев.