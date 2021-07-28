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Общество28 июля 2021 4:23

На Алтае коллекторов оштрафовали на 60 тысяч рублей за давление

Они «терроризировали» жительницу звонками и сообщениями
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Коллекторы оказали на женщину давление.

Коллекторы оказали на женщину давление.

Фото: Павел ЛОБАНОВ

В Алтайском крае оштрафовали коллекторскую контору на 60 тысяч рублей за давление на жительницу, которая задолжала кредит. Сотрудники «терроризировали» женщину звонками, сообщениями и угрозами подать на нее в суд, пишут судебные приставы.

«Коллекторское агентство подвергнуто административному штрафу за использование недопустимых формулировок с целью оказания психологического давления на должника и побуждения к скорейшей оплате долга», - сообщает ведомство.

Коллекторов оштрафовали по ч. 2 с. 14.57 КоАП РФ. Деньги с них должны будут взыскать судебные приставы.