На Алтае коллекторов оштрафовали на 60 тысяч рублей за давление

Коллекторы оказали на женщину давление. Фото: Павел ЛОБАНОВ

В Алтайском крае оштрафовали коллекторскую контору на 60 тысяч рублей за давление на жительницу, которая задолжала кредит. Сотрудники «терроризировали» женщину звонками, сообщениями и угрозами подать на нее в суд, пишут судебные приставы.

«Коллекторское агентство подвергнуто административному штрафу за использование недопустимых формулировок с целью оказания психологического давления на должника и побуждения к скорейшей оплате долга», - сообщает ведомство.

Коллекторов оштрафовали по ч. 2 с. 14.57 КоАП РФ. Деньги с них должны будут взыскать судебные приставы.