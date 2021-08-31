Жительница Барнаула потеряла более 5 млн рублей, которые вложила в «Финико»

Сейчас вывести деньги нельзя Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула стала вкладчицей инвестиционной компании «Финико» и потеряла более 5 млн рублей, когда финансовая пирамида рухнула. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Елена Тихомирова, помощник прокурора Железнодорожного района.

В мае жительница Барнаула зарегистрировалась на платформе инвестиционной компании «Финико» и внесла деньги, которые размещались на мировых биржах. Пользователи должны были получать прибыль в зависимости от программ, на которые «заходили».

– Потерпевшая неоднократно посещала различные встречи с партнерами «Финико», чтобы послушать топ-лидеров компании и узнать о их достижениях, научиться привлекать людей в компанию, работать с возражениями о том, что эта компания является пирамидой, – отметила Елена Тихомирова.

В итоге в течение месяца женщина направила на специальную платформу более 5,2 млн рублей, которые превращались в криптовалюту. Сейчас вывести деньги нельзя, потому что платформа не работает.

– Со слов основателя компании с платформы выведены все деньги, обеспечивающие ее работу, а без реальных средств в криптовалюте цифры на платформе ничем не обеспечены и не могут быть возвращены пользователям, – добавили в прокуратуре

Правоохранители продолжают расследование этого уголовного дела.

– При заключении подобных договоров необходимо внимательно изучать все условия, подписываемого документа и иметь в виду, что в определенных случаях в действиях таких организаций могут содержаться признаки уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ст, 159 УК РФ (мошенничество), – резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее мы сообщали о другом мошенничестве: житель Завьяловского района Алтайского края обманул 14 девушек на общую сумму более 100 тысяч рублей. Мужчина слезно просил о помощи, получал деньги, обещая вернуть их, а в итоге переставал выходить на связь. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Кроме того, недавно барнаулец перевел почти миллион рублей мошенникам, когда пытался спасти свои деньги. Полицейские возбудили уголовное дело.

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