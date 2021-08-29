Житель Алтая выманил у доверчивых девушек больше 100 тысяч рублей

Потерпевшие обратились в полицию Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Завьяловского района Алтайского края обманул 14 девушек на общую сумму более 100 тысяч рублей. Мужчина слезно просил о помощи, получал деньги, обещая вернуть их, а в итоге переставал выходить на связь.

Как рассказала «Комсомольской Правде» - Барнаул» Ольга Огнева, помощник прокурора Железнодорожного района, 2020 и 2021 годах мужчина знакомился в соцсетях с молодыми девушками и долгое время с ними общался. Когда они теряли бдительность, то мужчина рассказывал о своих проблемах и просил деньги в долг.

Мошенник придумывал разные байки: говорил, что требуются деньги на лекарства, что заклинило дверь и нужны средства для оплаты услуг слесаря, что требуются деньги на срочную поездку. Ничего не подозревающие девушки переводили деньги, а после этого мужчина переставал выходить на связь. Всего за два года он обманул 14 человек на общую сумму более 100 тыс. рублей. Пострадавшие жительницы региона обратились в полицию, возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

– В судебном заседании житель Алтайского края вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, – отметила Ольга Огнева.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, мужчина должен выплатить штраф в размере 100 тыс. руб.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Барнауле 53-летняя женщина через интернет познакомилась с иностранцем, который влюбил ее в себя и обманул. Хитрый ловелас не только разбил сердце доверчивой горожанки, но и смог выманить у нее более миллиона рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Кроме того, ранее сердце 64-летней жительницы Барнаула разбил обольстительный иностранец «Вальтер» с сайта знакомств. Женщина долго переписывалась с ним, а вскоре окончательно потеряла бдительность и перевела ему крупную сумму.

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