Компания распивала спиртное. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле страдающий шизофренией мужчина зарезал двух человек. ЧП произошло в одной из квартир по адресу Советская, 20. Об этом сообщает телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul».

– Ночью 5 августа в одной из квартир на Советской, 20 произошла драка. На отработку вызова выдвинулся наряд ППС, который, зайдя в квартиру, обнаружил «кровавый натюрморт». На место прибыла опергруппа, и начинается восстановление истории двойного убийства, а в городе организовываются оперативно-розыскные мероприятия, – пишет паблик.

Как оказалось, в квартире находилась компания из четырех человек – трое мужчин и девушка. В какой-то момента мужчины начали ссориться. 50-летний хозяин квартиры и его знакомый стали избивать 31-летнего гостя. В ответ он схватил нож и ударил им своих оппонентов. Оба потерпевших скончались.

Нападавший и его 24-летняя знакомая скрылись с места происшествия. Их задержали примерно через полчаса на проспекте Ленина. Мужчина по дороге выбросил нож, но его нашли. Сейчас по факту региональный следственный комитет возбудил уголовно дело по статье об убийстве (105 УК РФ).

– В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, – рассказали в ведомстве.

Подозреваемый в убийстве оказался ранее судим, более того, буквально пару дней назад он вышел из клиники, где находился с диагнозом «Шизофрения».

Ему должны будут провести различные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическую. Если окажется, что он не мог осознавать своих действий (что маловероятно), его могут вместо колонии отправить «лечиться». Скорее всего, парень отправится за решетку. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.