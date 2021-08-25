Глава алтайского минздрава рассказал, почему сделал прививку от COVID-19

Министр переболел коронавирусом Фото: Татьяна Гейнрих

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов во время интернет-форума 24 августа объяснил, почему привился от ковида, а также назвал долю вакцинированных от коронавируса сотрудников ведомства.

– Сегодня каждый из нас должен задуматься в первую очередь о безопасности своих близких. Я вакцинировался не для получения QR-кода, а потому что забочусь о своих родных, в том числе родителях и ребенке, – подчеркнул глава алтайского минздрава.

Он также добавил, что сейчас более 70% от общего числа сотрудников министерства здравоохранения Алтайского края прошли вакцинацию от COVID-19. Оставшиеся 30% или имеют противопоказания, либо переболели менее полугода назад.

Напомним, в ноябре Дмитрий Попов заразился коронавирусом. Чиновник почувствовал себя плохо, сдал тест и ушел на самоизоляцию. Сначала у министра появились признаки острой респираторной инфекции, в том числе температура. До последнего думали, что это всего лишь простуда, однако тест расставил все на свои места.

После болезни у министра были антитела, однако он все равно привился. Дмитрий Попов отметил, что в соответствии с рекомендациями не существует утвержденного маркера (определенного защитного уровня антител).

– Имеющиеся в настоящий момент тест-системы для определения клеточного иммунитета не могут использоваться в широком обороте из-за отсутствия достоверных данных по интерпретации результатов исследования (длительность защиты, ее выраженность - протективность и степень устойчивости иммунной системы к ответу на мутации вируса), – пояснил глава ведомства.

Он отметил, что согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител.

По данным на 25 августа, всего в Алтайский край поступило более 780 тыс. комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции. Сейчас против COVID-19 прививаются свыше 600 тыс. человек.

Напомним, накануне в Барнауле расширили площадь самого крупного в регионе центра вакцинации против ковида в ТОЦ «Геомаркет». Теперь одномоментно жителей города могут принимать 11 врачей. Также работают четыре прививочных кабинета – мощности увеличили в два раза.

Всего в прививочной кампании в Алтайском крае участвуют свыше 80 медицинских организаций региона. В районах работают 25 передвижных ФАПов. Кроме того, организованы пункты вакцинации внутри и возле торговых центров.

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