В Барнауле расширили площадь самого крупного вакцинального центра

Теперь ТОЦ «Геомаркет» обслуживают четыре медучреждения. Фото: Минздрав АК

В Барнауле приняли решение о расширении самого крупного в регионе центра вакцинации против ковида. Речь идет о площадке ТОЦ «Геомаркет», сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

- Теперь его обслуживают 4 медицинские организации: поликлиники №10 и №1 и больницы №3 и №5. Раньше в торгово-офисном центре работали сотрудники 2: городской больницы № 3 и поликлиники №10. Ежедневно прививали около 300 человек, - отметили в министерстве.

Теперь одномоментно жителей города могут принимать 11 врачей. Также работают четыре прививочных кабинета – мощности увеличили в два раза. При необходимости Минздрав готов развернуть еще несколько рабочих мест для вакцинации барнаульцев.

График работы центра остался прежним – с 10:00 до 19:00 ежедневно, в том числе в выходные. На процедуру можно пройти в порядке живой очереди.