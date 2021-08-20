О чем Сергей Каменский рассказал Виктору Томенко

На прошлой неделе губернатор Виктор Томенко встретился с призером Олимпийских игр в Токио Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Как мы уже сообщали, на прошлой неделе губернатор Виктор Томенко встретился с призером Олимпийских игр в Токио, стрелком Сергеем Каменским. Вместе с Сергеем в гости к главе региона пришли его супруга Вера и отец и тренер Игорь Владимирович Каменский. Во время встречи Виктор Томенко поручил министру спорта Алексею Перфильеву приобрести современное оборудование для спортивной школы, в которой тренировался Сергей Каменский, и где продолжает готовить молодежь его отец. Беседа продолжалась больше часа. Предлагаем вашему вниманию фрагменты из этого разговора.

На прошлой неделе губернатор Виктор Томенко встретился с призером Олимпийских игр в Токио Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Виктор Томенко: Здравствуйте! Очень рад увидеться. Знаю, что вы только сегодня прилетели, уже успел прочитать, как ваши болельщики и родные организовали встречу в аэропорту. Такие высокие награды – и олимпийское серебро, и олимпийская бронза – это то, что надо завоевывать, к чему надо идти годами. И мы все очень за вас рады. За вас, за Бийск, за вашу семью. Молодцы! Мы болели, конечно, хотели, чтобы вы вообще всех победили, но все еще впереди.

Хотелось бы немного поговорить. Какие впечатления от участия в этой Олимпиаде? Она ведь была немножко необычная.

Сергей Каменский: Да, да. Мало сказать необычная. Она вообще фантастическая была. Совершенно необычная была.

Виктор Томенко: Ну, про саму спортивную борьбу. Я знаю, что ваши результаты были немножко выше прежних, то есть вы самого себя превзошли, но соперники были сильные в итоге.

Сергей Каменский: Да. Не только у меня была цель превзойти самого себя. В целом, если посмотреть по всем упражнениям, результаты растут. Пять лет прошло с того момента, и люди, участвовавшие в той прежней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, стали опытнее и ехали на эту Олимпиаду уже с более осознанными целями. Как и я, впрочем. На Рио от меня никто ничего не ждал – первая Олимпиада и очень у меня было мало опыта международного. А здесь от меня уже конкретно ждали. Ну, и я сам от себя, конечно, тоже ожидал. Но я настраивался уже именно на результат. Я знал, что высокий результат обеспечит мне место на подиуме. Какое место, я не знал, но постарался сделать максимальный результат. Сначала было небольшое огорчение по поводу упущенной опять золотой медали…

Виктор Томенко: Но и серебро, и бронзу надо было именно выиграть, именно завоевать.

Сергей Каменский: Это да, конечно.

Виктор Томенко: Вы вернулись в Россию со всеми вместе?

Сергей Каменский: Там было правило – в течение 48 часов после выступления, если нет каких-то других обстоятельств, нужно покинуть территорию Токио. У меня получилось на третий день, потому что не было рейса. Я отстрелялся 2 августа, а улетел 5-го. Я пробыл там дольше всех из нашей команды, потому что стрелял в самом начале и в самом конце. Так как я универсал и стреляю оба вида, то меня оставили на весь срок – я прилетел 18 июля и улетел 5 августа. Я очень долго там был. Скучно, когда почти нет развлечений и некуда пойти.

Виктор Томенко: И другие соревнования тоже не посмотреть?

Сергей Каменский: Нельзя. В том числе и на другие объекты нельзя. На трибунах сидели те, кто непосредственно к этому виду спорта причастен

Виктор Томенко: И какие планы, Сергей, расскажите.

Сергей Каменский: Сейчас только отдых. А потом я уже начну готовиться к новому сезону. Конечно, все сразу мне предрекли судьбу – это, естественно, Париж. Выбора не оставили, придется готовиться.

Виктор Томенко: Игорь Владимирович, для этого вида спорта какой-то возраст существует, в котором обычно спортсмены заканчивают выступать?

И.В. Каменский: Ну, стрельба - это не художественная гимнастика, там девчонки уже в 20 лет считаются пенсионерками. Возраст в стрельбе практически, я бы не сказал неограниченный, но есть примеры, когда некоторые спортсмены в 60 лет попали на Олимпиаду. А 30 – 40 лет я бы считал расцветом для стрелка.

Виктор Томенко: Сергей, Вера дома, я так понимаю, ждала?

Сергей Каменский: Она прилетала меня встречать в Москву.

Виктор Томенко: А в обычные времена вы ездите вместе на соревнования?

Сергей Каменский: За границу редко, а на внутренних соревнованиях она постоянно со мной. На сборах, к сожалению, не разрешают. Сначала было можно, почему-то внезапно запретили. Я очень мало времени провожу дома, поэтому лучше, когда она ко мне прилетает. Это очень важно на самом деле, я очень ценю ее поддержку.

И.В. Каменский: Живой талисман.

Сергей Каменский: Фактически, да. Мой вдохновитель, и она знает обо мне гораздо больше, чем кто-либо.

Виктор Томенко: Когда пошли вести из Токио о первой медали, мы все следили, очень обрадовались.

Сергей Каменский: Я постарался от этого абстрагироваться сразу, перед стартами выключил телефон, чтобы не отвлекали – все потом. Через день уже включил и начал людям отвечать, понимая, что еще же ничего не закончилось, еще одно упражнение, притом для меня оно финальное, все знают, что это моя коронка и ждут от меня медали именно в этом упражнении. Я сдерживал себя, сдерживал радость от первой медали и готовился ко второй.

Виктор Томенко: Тренировочный день накануне стартов – сколько он длится? Из чего обычно состоит?

Сергей Каменский: У нас поездка до стрельбища занимала час, а все стрельбы в дни соревнований начинались в восемь, в девять. День перед стартом делают идентичным: в то же время, на тех же установках, в тех же местах, то же количество времени дают, чтобы сымитировать стартовый день. Мы точно так же приезжаем с утра, очень рано встаем.

Виктор Томенко: А зарядку делаете?

Сергей Каменский: Да, я делаю непосредственно перед стрельбой, разминаюсь на месте. Я не делаю зарядку, когда встану. А вот перед стрельбой разминка необходима: нужно разогреть себя, мышцы в тонус привести. Тогда легче контролировать себя, для меня это стало важно.

Виктор Томенко: Помимо специальных тренировок есть какие-то общефункциональные? Кроссы, например, стрелку надо бегать или подтягиваться, поднимать тяжести?

Сергей Каменский: Нет однозначного ответа, какого-то стандарта, что именно человек вот с такой спортивной подготовкой гарантированно будет всегда выигрывать. Люди абсолютно разной комплекции завоевывают медали. Китаец, который выиграл пневматику, такой худенький, что я не знаю, где он силы берет винтовку держать.

И.В. Каменский: Меня боксер как-то спросил: а как вы разминаетесь? Вот так - показал нажатие указательным пальцем на спусковой крючок? Я долго смеялся.

На прошлой неделе губернатор Виктор Томенко встретился с призером Олимпийских игр в Токио Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Сергей Каменский: Вообще стрельба стоя задействует фактически все мышцы в организме, потому что сложно координированная позиция, где нужно контролировать все. Это статика, это очень такая недобрая нагрузка. Нужно и статику тренировать и разгружаться после статики. Потому что, если не делать ничего, статика очень хорошо убивает суставы. Поэтому разгрузка должна быть правильной, кроме массажа – растяжки, разминки. Массажем сыт не будешь. Иначе копится напряжение. Поясница очень зажата, мышцы-стабилизаторы работают, работают, ты их все нагружаешь. Они не отдыхают, сковываются и, в конце концов как дадут тебе спазм. И не сдвинуться.

Виктор Томенко: Чем кормили там, чем питались? Это всегда интересный вопрос в олимпийской деревне.

Сергей Каменский: Мы много привезли с собой, несколько коробок – я не знаю зачем – сухофрукты, каши быстрого приготовления, шоколад.

Виктор Томенко: Ну, сухофруктов может и не быть в Японии.

Сергей Каменский: Шоколада не было. А так еда разнообразная, они подстраиваются, делают европейскую, азиатскую кухню, вегетарианскую, халяль, еще что-то. Вроде выбор большой, а через какое-то время понимаешь, что не такой уж и большой. Уже устаешь комбинировать, чтобы было как-то поинтереснее. За 18 дней мне там все надоело, даже еда. Но, если разобраться, мне все равно было, какая там еда, какие там условия. Я не за этим туда ехал. А так, конечно, можно было повредничать, когда отстрелял: как мне надоели эти кровати, как мне надоели эти стены…

Потом уже осознание приходит, и ты на деревню смотришь немного другим взглядом. Ходишь, гуляешь со спокойной душой: ты все отработал, больше ничего от тебя не требуется, ты все сделал. Так классно становится!

Виктор Томенко: Когда чуть-чуть отдохнете, надо встречаться со спортсменами, с болельщиками, на телевидение выходить, рассказывать. Это дух борьбы передает, нюансы приоткрывает для того, чтобы болельщика воспитывать. Он же должен тонкости понимать, тогда интереснее и смотреть, и болеть.

Сергей Каменский: Да, он-то видит итоги пятилетней работы сразу на экране. О, неплохо выступил. А эти пять лет я из тира не выходил, чтобы добиться такого результата. Я, действительно, очень много работаю. Уже в сборной даже говорят: Серега, ты самый первый приходишь и самый последний уходишь. Немногие осознают, сколько нужно трудиться, чтобы добиться каких-то успехов.

И.В. Каменский: Мне в последние дни очень много звонков из нашей спортивной школы: очень много звонков от родителей. Олимпиада, повлияла, наверное.

Виктор Томенко: Конечно, однозначно. Такая популяризация! Сто процентов. У всего края, на мой взгляд, такой всплеск гордости, патриотизма. Вот медали лежат – это Сергея медали. Но это медали и Бийска, и всего Алтайского края.

Сергей, еще раз спасибо вам за эмоции, за победу, за то, что Алтайский край и Бийск звучат на весь мир. А мы постараемся помочь, сделаем все, что от власти зависит.

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