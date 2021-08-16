Стрелковый отряд юнармейцев из Бийска теперь носит имя олимпийца Сергея Каменского

Сергей Каменский Фото: Виталий БАРАБАШ

Призер Олимпийских игр в Токио стрелок Сергей Каменский после торжественной встречи в Барнауле отправился в родной Бийск, где спортсмена чествовали ничуть не хуже.

Встреча с титулованным спортсменом состоялась в Центральной городской библиотеке. Сергея Каменского, а также его отца, заслуженного тренера России Игоря Каменского ждали уже на входе в здание: и снова аплодисменты, плакаты, поздравления и цветы. На месте стрелка уже стоило к этому привыкнуть, но он до сих пор удивляется:

- Удивлен таким сюрпризом, который организовали. Очень приятно было встретиться со всеми вами. Спасибо вам огромное за теплый прием. Это фантастика. Особенно приятно, что меня чествуют в родном городе. Это гораздо теплее, чем другие церемонии, - говорит Сергей.

За день до этого у него состоялась встреча с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, и вот наконец дошла очередь представителей бийской администрации. За успешное выступление на Олимпиаде представители мэрии вручили спортсмену сертификат на 100 тысяч рублей. Причем эти деньги он может потратить на любые нужды.

Помимо чествования спортсмена, в этот же день состоялась присяга нового юнармейского отряда из числа воспитанников стрелкового отделения спортивной школы №1. Именно там тренировался сам Сергей. Сами ребята предложили дать отряду имя олимпийского призера, и Каменский дал свое согласие. Его руководитель – Игорь Каменский – получил сертификат о включении отряда в региональный реестр отрядов юнармейцев, сообщают в сообществе "Юнармия Бийского округа".

Напомним, на Олимпийских играх в Токио Сергей Каменский завоевал две медали: «бронзу» в миксте с Юлией Каримовой из Ижевска в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров из пневматической винтовки, а также «серебро» стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений.

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