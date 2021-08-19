Барнаулец не хотел отдавать банковский долг и прятал свой автомобиль от приставов

Он не признал свою ину Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Барнаула задолжал банку 200 тыс. рублей, на его автомобиль наложили арест, но мужчина попытался перехитрить приставов. Он перестал отвечать на звонки и долгое время прятал машину. Об этом «Комсомольской правд" – Барнаул» рассказала Анна Фомина, старший помощник прокурора Железнодорожного района.

По решению суда мужчина должен был выплатить одному из банков задолженность на общую сумму около 200 тыс. рублей. Пристав описал и арестовал автомобиль барнаульца. После этого машину оценили и вынесли акт о передачи арестованного имущества на реализацию.

Мужчина отказался отдавать свой автомобиль и припарковал его в другом месте. Он также перестал отвечать на звонки судебного пристава-исполнителя. Горожанина два раза привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 17.14 КоАП РФ, но он не оплатил штраф. Барнаулец до последнего скрывался, а также не говорил, где его автомобиль. Вскоре мужчину нашли и осудили.

– Горожанин свою вину не признал, однако не отрицал, что он скрыл автомобиль от службы судебных приставов-исполнителей и не передал его на реализацию. Судом с учетом совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, барнаульцу назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 5000 рублей, – отметила Анна Фомина.

Напомним, ранее мы сообщали, что как показывает практика, лишение средства передвижение или ограничение в его регистрации – это действенный метод. Должники, поняв, что у них реально могут забрать автомобиль, почти сразу же находят деньги и раздают все долги. Например, только в начале этого года приставы вышли на след барнаульца, который уклонялся от уплаты алиментов на своих двоих детей. У него накопился долг, превышающий 400 тысяч рублей.

Также мы рассказывали о злостных неплательщиках алиментов, с которыми у судебных приставов разговор строгий и долгий. Если должники категорически не хотят вставать на путь исправления, то им грозит уголовное дело. Но нередки случаи, когда их направляют на обязательные работы. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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