Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Лимузин или дети? Как в Алтайском крае борются с должниками

Только за 2020 год в регионе приставы арестовали автомобилей на 334,5 млн рублей
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА