Лимузин или дети? Как в Алтайском крае борются с должниками

Розыск должников и их имущества – одна из приоритетных задач федеральной службы судебных приставов. Только во время рейдов с ГИБДД в 2020 году в Алтайском крае удалось выявить почти шесть тысяч злостных уклонистов.СпешивайсяКак показывает практика, профилактические рейды «Должник» совместно с ГИБДД показывают хорошие результаты. В 2020-м служба судебных приставов провела 13 акций.- Мы работаем по выявлению транспортных средств, которые принадлежат должникам, находящимся в розыске. В итоге нами было выявлено более 5760 автомобилей. С должников было взыскано 882 тысяч рублей, произведено 115 арестов технических средств на сумму 334 млн 521 тысячу рублей, - уточняет главный судебный пристав Алтайского края Дмитрий Лабутин.Результатом работы ФССП в 2020 году было возбуждение структурными подразделениями управления 2515 разыскных дел. Из них удалось установить местонахождение свыше полутора тысяч человек. Из общего числа должников 784 – это были нерадивые родители, которые отказывались выплачивать алименты на содержание собственных детей. Шесть человек официально были признаны пропавшими без вести. Кроме того, сотрудники Службы судебных приставов установили местонахождение 193 автомобилей, находящихся в розыске.Как показывает практика, лишение средства передвижение или ограничение в его регистрации – это действенный метод. Должники, поняв, что у них реально могут забрать автомобиль, молниеносно находят деньги и раздают все долги. К примеру, только в начале этого года приставы вышли на след жителя Барнаула, который уклонялся от уплаты алиментов на своих двоих детей. У него накопился долг, превышающий 400 тысяч рублей. При этом у мужчины был в пользовании лимузин Lincoln.Приставы нашли автомобиль и наложили на имущество должника арест. Так что если мужчина не сможет в ближайшее время отдать деньги на содержание детей, лимузин после оценки уйдет с молотка.Домой ни ногой!Прошедший год внес немало корректив в работу приставов. Всему виной пандемия коронавируса. Так, согласно Федеральному закону №215, изданному в июле 2020-го, приставы не имели права входить в жилые помещения должников. Поэтому забрать за долги ту же бытовую технику или иные ценности нельзя было. Поэтому приставы ограничивались наложением ареста на транспортные средства и объекты недвижимости.- К сожалению, количество арестов по сравнению с 2019-м годом уменьшилось, но, тем не менее, больше 10 тысяч исполнительных производств было исполнено. Сумма реализованного имущества, которая пошла на погашение задолженностей, превысила 381 миллион рублей, - говорит руководитель управления ФССП по Алтайскому краю.Уголовка – крайняя мераВ том случае, если человек всеми способами уходит от ответственности и отказывается отдавать долги, то существует еще два способа побуждения – административное и уголовное, но последнее всегда является крайней мерой. Приставу гораздо выгоднее добиться, чтобы должник начал производить выплаты.К примеру, что касается алиментщиков, в прошлом году было составлено почти две тысячи протоколов об административном правонарушении. Из них - 922 человека так и не приступили к исполнению своих обязанностей, и их ответственность перешла в уголовного русло (Статья 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).Кстати, все по тому же ФЗ №215 социально незащищенные граждане могут воспользоваться правом на получение рассрочки по выплате кредиторской возможности в рамках возбужденных исполнительных производств. Он позволяет получить рассрочку сроком на два года. Заявление можно подать до 1 мая 2021 года, но за прошлый год в управление поступило только 27 таких заявлений. Из них было удовлетворено всего восемь! Это при том, что приставы в случае нехватки каких-то документов или ошибок помогают должнику исправить все недочеты.- Наша служба развивается и не стоит на месте. В этом году мы будем осваивать дополнительные информационные ресурсы и возможности. Основной задачей мы ставим организацию дополнительных форм общения со сторонами исполнительного производства и предоставления дополнительной информации по всем вопросам, которые к нам поступают. Также мы ставим для себя задачу расширения взаимодействия со всеми специально уполномоченными органами для проведения с ними совместных мероприятий, - резюмировал главный судебный пристав Алтайского края.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ93-летний рубцовчанин признан самым старым должником по алиментам в Алтайском краеПо данным профильного ведомства, за 2020 год судебные приставы взыскали на содержание детей 463 миллиона рублей. Статистика показывает, что за последние годы сотрудникам управления удается снизить остаток исполнительных производств и уменьшить сумму задолженностей (подробнее)