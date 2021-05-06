В Барнауле злостного неплательщика алиментов отправили красить заборы и мыть остановки

За обязательные работы должники плату не получают Фото: Олег УКЛАДОВ

Со злостными неплательщиками алиментов у судебных приставов разговор строгий и долгий. Если должники категорически не хотят вставать на путь исправления, то по ним «плачет» уголовное дело. Но нередки случаи, когда их направляют на обязательные работы.

Так произошло и с 45-летним жителем Барнаула. Мало того, что за ним числились штрафы за нарушение правил дорожного движения, так он еще попал «на карандаш» к судебным приставам, как заядлый неплательщик алиментов, а это, как давно известно, одно из приоритетных направлений деятельности УФССП. В качестве наказания должника отправили красить заборы, мыть остановки, собирать мусор и всячески облагораживать родной город.

- Мужчина был привлечен к административной ответственности, в виде 60 часов обязательных работ. Неплательщик алиментов, после вручения требования судебным приставом-исполнителем, был направлен в МБУ «Автодорстрой». В настоящее время должник уже приступил к обязательным работам в качестве рабочего по благоустройству улиц города Барнаула. Исполнение решения суда находится на контроле судебных приставов, - сообщают в пресс-службе ведомства.

С учетом того, что за раз можно отработать не более четырех часов и делает он это в свободное от основной работы время, то растянуться период исправления может на неопределенный срок.

Всего же за первый квартал 2021 года по взысканиям алиментных платежей только в одном Барнауле было возбуждено 103 уголовных дела. Из них направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного акта — 56. Почти 50 человек уже получили обвинительные приговоры суда. В 20 случаях – нарушителей направили на исправительные работы. Взыскано было более 42 млн рублей.

В это же время с апреля в Барнауле запустили проект по содействию в трудоустройстве граждан, имеющих алиментные обязательства. Это совместное «детище» управления Федеральной службы судебных приставов, управления по труду и занятости населения, а также регионального отделения ОНФ.

- Цель данного проекта - обеспечить безработных граждан нашего региона профессиональным обучением и дополнительным профессиональным образованием по направлению органов службы занятости и доступностью в постановке на учет в качестве безработных, - говорит руководитель управления УФССП России по Алтайскому краю Дмитрий Лабутин.

Уже сегодня в отделении судебных приставов ведет прием специалист Центра занятости населения, который консультирует должников по имеющимся в наличии вакансиям. Кроме того, он индивидуально подбирает работу с учетом образования и профессиональных навыков, а также мотивации к труду, помогает зарегистрироваться на портале «Работа в России». Тем же, кто не имеет профессионального образования или желает поменять профессию, предлагают пройти профориентационное тестирование. Далее алиментщики направляются на бесплатное обучение по востребованным на рынке труда профессиям.

- В случае успешной реализации проекта, а именно, снижения задолженности по алиментным платежам и безработицы среди должников, в перспективе будут открыты аналогичные площадки в других районных центрах Алтайского края, - добавляет руководитель ведомства.

Консультации по работе для должников проводят в отделение судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по г. Барнаулу (ул.Профинтерна, 50). Прием ведется по вторникам и четвергам.

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