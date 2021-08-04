Похититель 12-летней девочки может избежать наказания

Похититель и его 12-летняя жертва. Фото из ориентировки.

На Алтае 40-летний мужчина, которого заочно обвинили в похищении 12-летней девочки, может избежать наказания. Все дело в том, что вмененная ему статья уголовного кодекса (126 УК РФ) содержит особое примечание.

- Лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления, - говорится в законе.

Напомним, ЧП произошло 31 июля. 12-летняя девочка поехала кататься на велосипеде и пропала, ее искали полицейские, спасатели и волонтеры. Оказалось, что ее удерживал 40-летний местный житель. По данным следователей, он напал на девочку, отнес к себе домой и держал в подвале, а через два дня со словами "Все, иди домой" - отпустил.

- Ночью 2 августа несовершеннолетняя самостоятельно пришла домой. Мужчина объявлен в федеральный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. « в, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего), - рассказали в краевом следкоме.

Между тем, специалисты не верят в то, что мужчина уйдет от ответственности – уж слишком громкое дело для региона. Тем более, что его на контроль взял сам глава следственного комитета Александр Бастрыкин.

Все дело в том, что согласно Пленуму Верховного суда РФ, для применения примечания статья 126 УК РФ обвиняемый должен осознавать, что у него была реальная возможность удерживать потерпевшего, но он решил освободило его. Вряд ли он сам верил, что при таких масштабных поисках девочку не найдут. Многое будет зависеть от того, какие показания даст обвиняемый, когда его задержат.

Пока 126 УК - единственная статья, по которого обвиняют мужчину. Но есть информация, что похищение - далеко не единственное, что мужчина успел совершить. Если его вину докажут, то отвечать ему придется по всей строгости закона.

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