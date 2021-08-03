Удерживающего в подвале 12-летнюю девочку жителя Алтая объявили в федеральный розыск

По подозрению в похищении 12-летней школьницы разыскивается 40-летний мужчина. Фото: ориентировка.

После похищения 12-летней школьницы жителя Бийского района Алтайского края объявили в федеральный розыск. Мужчине заочно предъявили обвинение, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, в одном из сел Бийского района мужчина месяц наблюдал за 12-летней девочкой и в итоге решился на преступление. Днем 31 июля он увидел школьницу, проезжающую на велосипеде по проселочной дороге. С силой толкнув девочку, мужчина связал ей руки и ноги, а затем надел на нее мешок. После этого погрузил потерпевшую в прицеп и увез в подвал дома.

– В связи с тем, что мужчина скрылся от органов следствия, он был объявлен в федеральный розыск, в ближайшее время следователь обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу заочно, – отметили в ведомстве.

Сельчанину заочно предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. « в, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Сейчас пострадавшей девочке оказывают психологическую помощь, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, пропавшую девочку искали полицейские, спасатели и больше 100 волонтеров. Ночью 2 августа ребенок сам пришел к родителям. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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