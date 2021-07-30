В барнаульском ТЦ «Геомаркет» открыли самый большой в крае пункт вакцинации

Вакцинация проходит бесплатно, в рамках ОМС Фото: Минздрав Алтайского края

В Барнауле открыли крупнейший в Алтайском крае пункт вакцинации от коронавируса в торгово-офисном центре. Ежедневно делать прививки там смогут до 700 человек.

Самый большой в регионе

Новый пункт вакцинации, площадью 230 кв метров, расположен в ТЦ «Геомаркет» (пр. Ленина, 154 А). Работает он с 10 до 19 часов ежедневно, включая выходные. Внутри пункт разделен на три помещения: зона ожидания, зал для осмотра пациентов и процедурный кабинет.

В минздраве региона отметили, что одновременно в новом пункте вакцинации могут вести прием до 5-6 врачей, а в прививочном кабинете принимать сразу двух человек. Каждый день здесь могут прививать минимум 500-700 человек.

Как записаться на вакцинацию

Записаться можно через Госуслуги или по телефонам: 8(958)516-47-84 и 8(963)531-32-05. Вакцинацию в ТЦ «Геомаркет» проводят в порядке живой очереди. Перед процедурой каждого пациента осмотрит врач, измерит температуру, давление и сатурацию.

– Этот пункт вакцинации практически ничем не отличается от тех, которые расположены в любых других медицинских учреждениях. Зал для осмотра пациентов и процедурный кабинет оснащены всем необходимым, здесь есть морозильные камеры для хранения вакцины. В пункте можно поставить как первую прививку, так и вторую. Здесь много места, удастся избежать столпотворения, – рассказал Александр Шпиготский, главный врач горбольницы №3.

Вакцинация проходит бесплатно, в рамках ОМС. Желающим сделать прививку нужно взять с собой паспорт, полис, СНИЛС и средства индивидуальной защиты. Ограничениями для вакцинации являются признаки ОРВИ и возраст младше 18 лет.

Где еще можно сделать прививку

В прививочной кампании в Алтайском крае участвуют 88 медицинских организаций региона. В районах работают 25 передвижных ФАПов. Кроме того, всех желающих принимают пункты вакцинации внутри и возле торговых центров. В Барнауле они открыты в зданиях ТРЦ «Волна» (ул. Власихинская, 65), ТРЦ «Весна» (ул. Малахова, 86 В), ТРЦ «Галактика» (пр. Строителей, 117).

В Бийске работает мобильный комплекс возле ТРЦ «Ривьера» (ул. Советская, 205/2).

Всего в Алтайском крае от коронавируса прививаются более 460 тыс. человек. Напомним, накануне регион получил первую партию вакцины «Спутник Лайт» Теперь в поликлиниках региона есть почти 11 тысяч комплектов. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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