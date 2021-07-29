Алтайский край вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

Число тяжелобольных – 812, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 239 Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край находится на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом во время пресс-конференции рассказала Жанна Вахлова, начальник отдела организации медпомощи взрослому населению регионального минздрава.

Колоссальная нагрузка

Медики Алтайского края работают в сложных условиях и испытывают серьезную нагрузку. Время приезда скорой помощи в Барнауле в среднем составляет около 45 минут, по краю чуть меньше. Жанна Вахлова отметила, что Алтайский край находится на стадии плато по заболеваемости COVID-19. Стабилизация ситуации ожидается в течение трех-четырех недель.

Сейчас в регионе готовят госзакупку на экспресс-тесты для бригад скорой помощи. Благодаря им можно будет быстро проверить пациентов – всего за 15-20 минут.

– В среднем в крупных городах будут проводить 200 исследований в сутки. Планируется закупить 15 тыс. таких тестов на два месяца, - сказала Жанна Вахлова.

Число заболевших растет

За минувшие сутки выявили 272 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии составляет 61535 человек, в том числе 4168 детей.

– Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3212 человек. Кроме этого, 672 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперштабе.

Число тяжелобольных – 812, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 239. Минздрав края развернул 4670 коек.

Жанна Вахлова отметила, что рост числа тяжелых пациентов связан с тем, что пациенты занимаются самолечением и поздно обращаются за помощью к врачам.

– Коронавирусная инфекция должна лечиться в четком в соответствии с методическими рекомендациями, – говорит Жанна Вахлова. – Очень часто пациенты сами себе назначают антибактериальные препараты на фоне вирусного течения заболевания, чем и ухудшают свое состояние. А есть те, кто и по неделе не обращается в медицинские организации. В основном это молодежь, которая не верит в последствия коронавируса и занимается самолечением.

В реанимационных отделениях много молодых людей в возрасте от 30 до 49 лет.

– При любой клиники ОРВИ нужно обращаться к врачу, – подчеркнула начальник отдела организации медпомощи взрослому населению регионального минздрава.

Вакцинация продолжается

Все больше жителей региона делают прививки против коронавируса. Сейчас прививаются более 471 тыс. человек. Еще 49 тыс. жителей региона записались на вакцинацию через Госуслуги и по телефонам Колл-центров поликлиник региона.

Накануне Алтайский край получил первую партию вакцины «Спутник Лайт». Это четвертый отечественный препарат, получивший официальную регистрацию в России. Он предназначен для вакцинации от COVID-19 людей в возрасте от 18 до 60 лет.

– Это однокомпонентная вакцина, рекомендованная для повторной вакцинации ранее вакцинированных граждан, а также перенесших COVID-19, с целью ускоренного создания иммунитета в условиях пандемии, – отметили в минздраве края.

Всего в регион поступило более 540 тыс. комплектов вакцин против COVID-19: 512 481 комплектов «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), 10 530 компл. «ЭпиВакКорона», 6 290 комплектов «КовиВак» и 10 932 комплектов «Спутник Лайт».

В прививочной кампании участвуют 88 медицинских организаций региона. В районах работают 25 передвижных ФАПов. Кроме того, организованы пункты вакцинации внутри и возле торговых центров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 29 июля 2021 года составило 61535

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 29 июля 2021 года (подробнее)