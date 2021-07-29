В Алтайский край прибыла первая партия вакцины «Спутник Лайт»

«Спутник Лайт» является четвертой отечественной вакциной против коронавируса. Фото: Минздрав АК

Алтайский край получил первую партию вакцины «Спутник Лайт». Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, теперь в поликлиниках региона есть почти 11 тысяч комплектов.

- Это однокомпонентная вакцина, рекомендованная для повторной вакцинации ранее вакцинированных граждан, а также перенесших COVID-19, с целью ускоренного создания иммунитета в условиях пандемии, - отметили в министерстве.

«Спутник Лайт» является четвертой отечественной вакциной против коронавируса, которая официально зарегистрирована. Привиться ей смогут люди в возрасте от 18 до 60 лет.

Всего в регион поступило 10932 дозы. Сейчас их распределяют между краевыми медучреждениями.

Напомним, до этого момента регион уже получил 540 тысяч комплектов вакцин, большая часть из которых приходится на «Спутник V» (512 481 доза). Также жителей края вакцинируют препаратами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

По данным на 28 июля прививаются больше 466 тысяч человек, из которых 350448 человек привиты полностью. Кроме того, около 50 тысяч человек ожидают вакцинацию по записи через Госуслуги или колл-центры поликлиник.

Напомним, сделать прививку против ковида можно в 88 краевых медорганизациях. В районах работают 25 передвижных ФАПов, а в крупных городах организованы мобильные пункты вакцинации. В Барнауле такие пункты работают у ТРЦ «Волна», «Весна» и «Галактика», а в Бийске – у ТРЦ «Ривьера». Предприятия могут организовать коллективную вакцинацию, вызвав мобильные бригады прямо на рабочее место.

- Вакцинация проходит бесплатно, в рамках ОМС. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС и средства индивидуальной защиты, - напомнили в минздраве.

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