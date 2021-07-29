Родилась в рубашке: трехмесячная девочка, которую мать сбросила с седьмого этажа, идет на поправку

Девочка в барнаульской больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Трехмесячная девочка из Барнаула, которую мать выбросила из окна седьмого этажа, похоже, родилась в рубашке. Сейчас малышка находится в детской клинической больнице № 7, угрозы ее жизни нет, новорожденная идет на поправку. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в крае Ольга Казанцева.

– По словам медиков, состояние ребенка стабильное. Ее перевезли в Барнаул, где будет оказываться медицинская помощь, - сообщила Казанцева.

Напомним, ЧП произошло вечером 27 июля. 33-летняя женщина выбросила из окна седьмого этажа трехмесячную дочку, а потом пыталась покончить жизнь самоубийством. Она тоже жива, но сейчас находится в очень тяжелом состоянии, врачи не исключают неблагоприятный прогноз. Кстати, в тот момент в доме находился еще и шестилетний мальчик, но мать его не тронула. Сейчас он находится у бабушки.

Синдром Медеи

Соседи рассказывают, что незадолго до трагедии женщина рассталась с мужчиной, а перед ЧП с мольбой выкрикивала в окно имя «Андрей». Сначала появилась версия, что бийчанка, как мифическая Медея, решила отомстить возлюбленному, который ее бросил, и попыталась убить общего с ним ребенка. Но потом выяснилось, что отцом девочки является другой человек, с которым она не проживала и в браке не состояла, хотя ребенок и был на него записан.

Как стало известно КП-Барнаул, женщина в последние годы наблюдалась у специалистов в связи с нестабильным психическим состоянием. В последний раз она проходила лечение в марте.

После трагедии следователи возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство». Расследование даже взял на контроль глава следственного комитета Александр Бастрыкин. Если женщина поправится, ей должны будут провести психолого-психиатрическую экспертизу. Если окажется, что в момент совершения преступления горе-мать не осознавала свои действия, ее освободят от уголовной ответственности.

А еще был случай

Это не первый случай, когда женщины из Алтайского края совершают чудовищные поступки со своими же детьми. Так, в 2008 году жительница Рубцовска выкинула дочь из окна пятого этажа, чтобы отомстить ее отцу, который их бросил. После падения девочка осталась жива. Но самое ужасное в этой истории то, что даже после этого мать довела свое грязное дело до конца…

«Ребенок тихо плакал, а женщина, успокаивая ее и говоря «Cейчас пойдем домой», занесла девочку в квартиру и снова выбросила ее из окна», – описывала жуткую историю «Комсомолка».

Другая история произошла в Бийске несколько лет назад. Учительница живописи из Бийска набросилась с ножом на свою пятилетнюю дочку – на теле девочки насчитали 23 раны. Объяснить, зачем она это сделала, женщина не смогла – говорила, в тот вечер девочка не хотела идти спать и капризничала, а она потеряла над собой контроль. Снимки растерзанного тела она отправила мужу по Whatsapp. Сейчас она отбывает наказание в колонии в Шипуново, ей дали 15 лет общего режима.