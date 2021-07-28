«В тот день ее бросил возлюбленный»: жители Бийска рассказали, почему женщина выбросила из окна 7 этажа ребенка

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

Бийск стоит на ушах после ЧП, которое произошло вечером 27 июля: 33-летняя женщина выбросила из окна седьмого этажа трехмесячную дочку, а потом пыталась покончить жизнь самоубийством. В это время в квартире оставался еще один ребенок. Как рассказывают в соцсетях свидетели происшествия, причиной случившегося могло стать расставание с любимым.

- Во дворе обсуждали, что недавно ее бросил не то муж, не то сожитель, и она кричала «Андрей, Андрей», - рассказала жительница дома, в котором все произошло.

Об этом же говорят и другие бийчане, знакомые с ситуацией: перед ЧП мать двух детей рыдала и просила возлюбленного вернуться - в тот день он пришел забрать свои последние вещи.

- Видимо, не получив желаемого, она решила так отомстить, - говорит бийчанка.

К счастью, и матери, и девочке удалось выжить. Одна из пациенток больницы, где сейчас находится младенец, рассказала, что ребенок получил серьезные ушибы, но медики заверяют, что его жизни ничего не угрожает, переломов нет.

«Комсомолка» обратилась в Минздрав Алтайского края для подтверждения информации о состоянии девочки, но там отказались комментировать ситуацию, сославшись на интересы следствия.

Мать ребенка тоже госпитализирована с травмами в медучреждение, но о её состоянии пока ничего неизвестно.

Кстати, по словам очевидцев, в этот момент в квартире находился старший ребенок женщины. Мальчику не больше шести лет. Редакция обратилась за комментарием к уполномоченному по правам ребенка в регионе Ольге Казанцевой, чтобы узнать о судьбе несовершеннолетнего. В ближайшее время чиновница обещала предоставить информацию.

Напомним, на место ЧП уже выезжала следственная группа. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

К слову, буквально две недели назад в Алтайском крае обсуждали громкую историю с сожжением младенца – останки ребенка нашли на заброшенных погребах недалеко от многоквартирного дома, где проживала семья. Мать рассказала, что малыш родился мертвым, и она решила избавиться от плода с помощью воспламеняющейся жидкости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае мать скинула трехмесячную дочь с высоты седьмого этажа

А потом попыталась свести счеты с жизнью (подробнее)

Увидел обгоревшую пяточку и замер: в Барнауле мать сожгла новорожденного ребенка

Останки младенца с окровавленными полотенцами лежали за детским садом (подробнее)