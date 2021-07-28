Алтайские пожарные сняли кота, просидевшего на березе шесть дней

Испуганный кот сидел на верхушке и отказывался спускаться вниз Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В Республике Алтай пожарные спасли кота, просидевшего на дереве шесть дней, и жеребенка, упавшего в яму. Животных быстро вызволили, никто из них не пострадал. Подробности сообщили в ведомстве.

Операция по спасению кота проходила в селе Майма. За помощью к пожарным обратились хозяева животного и рассказали, что их питомца на тонкую высокую березу загнали собаки. Испуганный кот сидел на верхушке и отказывался спускаться вниз. Его пытались выманить едой, но он даже с места не сдвинулся. В итоге кот провел на дереве шесть дней. Спустить животное на землю смогли пожарные. Они сделали фото на память и передали котейку хозяевам.

Другая история произошла в селе Чемал, где в беду попал жеребенок. Наивный малыш забрел во двор одного из частных домов, где случайно упал в яму. Хозяин участка заметил незваного гостя и обратился за помощью по телефону 101. Пока к месту ЧП ехали пожарные, мужчина не сидел сложа руки, а сам начал подготовку к спасательной операции – сравнивал лопатой край ямы. В итоге спасатели с помощью пожарных рукавов вытащили жеребенка из ловушки. Малыш не пострадал, но сильно испугался. Оказавшись на твердой земле, он сразу же резво убежал.

Спасение жеребенка Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

– Пожарные Республики Алтай регулярно спасают животных, попавших в различные трудные ситуации, оказывают помощь населению в ситуациях, связанных с животными. Хоть это и не является обязанностью работников пожарной охраны, но они не могут оставить без внимания такие ситуации и оставить «братьев наших меньших» в беде, – подчеркнули в МЧС.

Напомним, в прошлом году алтайские спасатели также неоднократно приходили на помощь животным. Они достали из ямы в заброшенном скотном дворе теленка, спасли корову из канализационного колодца и даже поймали змею. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

– Обращаемся к органам местного самоуправления, собственникам, на территории которых находятся ямы, колодцы и т.д., с просьбой принять меры по их ограждению. Ведь они представляют угрозу не только для животных, но и для людей, особенно детей, – ранее призывали в ведомстве.

Кроме того, в июне 2020 года в Барнауле спасатели провели необычную операцию по вызволению маленьких щенков дворняжки из-под бетонных плит.

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