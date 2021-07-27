На Алтае мать скинула трехмесячную дочь с высоты седьмого этажа

Ребенка госпитализировали Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Бийска, которая сбросила свою трехмесячную дочь с высоты седьмого этажа.

На данный момент следователи установили, что во вторник днем, 27 июля, 33-летняя жительница наукограда выкинула из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже, собственную трехмесячную дочь, а затем попыталась свести счеты с жизнью.

- С травмами ребенок и женщина госпитализированы в медицинское учреждение, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

На месте происшествия работали следователи. Они установили, что женщина воспитывает двух малолетних детей. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства и причины, побудившие молодую мать на столь отчаянный шаг. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство малолетнего».

Отметим, в 2008 году в Рубцовске произошел похожий случай. 22 апреля психически неуравновешенная мать выбросила из окна квартиры на пятом этаже свою восьмилетнюю дочь. После этого она спустилась на улицу, увидела, что девочка еще жива, подняла его и снова сбросила из окна. Школьница от полученных травм скончалась на месте происшествия. Ее мать пыталась покончить с собой, но выжила и была госпитализирована.

В 2018 году также в Рубцовске наркозависимая 26-летняя мать выбросила из окна квартиры на третьем этаже двухлетнюю дочь. К счастью, девочка упала на козырек магазина и практически не пострадала. Несмотря на то, что это была глубокая январская ночь, на улице оказались свидетели происшествия. Они-то и оказали помощь ребенку.

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