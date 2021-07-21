0,23% привитых заболели коронавирусом в Алтайском крае

Более тысячи жителей Алтайского края заболели COVID-19 после вакцинации. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 0,23% привитых жителей заболели коронавирусом. Об этом сообщили «КП» в региональном Минздраве. По данным регионального штаба по борьбе с инфекцией, на утро 20 июля в крае прививается 441340 человек. Из них 125121 получил первую прививку, 316 219 – обе.

Вакцина не гарантирует 100% защиту

Ранее на пресс-конференции 14 июля глава регионального Минздрава Дмитрий Попов рассказал, что более тысячи жителей Алтайского края заболели COVID-19 после вакцинации. За все время пандемии насчитывается свыше 59 тысяч зараженных коронавирусом.

В краевом Минздраве отмечают, что в большинстве случаев жители региона заразились после первой прививки. Как правило вакцинированные переносят болезнь легко и с минимальными последствиями для здоровья. Тяжелые случаи тоже есть, но это индивидуальные особенности организма. Медики отмечают, что прививка на 100% не защищает от заражения, однако вакцина профилактирует летальный исход.

А как в других регионах?

В других регионах Сибири число заболевших после вакцинации оказалось выше, чем в Алтайском крае. Так, в Минздраве Красноярского края сообщили о 1,2% заразившихся после вакцинации, пишет «Ъ-Сибирь» со ссылкой на ведомство. В тяжелой форме болезнь переносят 0,1% жителей региона. В Кемеровской области процент заболевших после вакцинации составляет 0,5%.

Напомним, чтобы в Алтайском крае сформировался коллективный иммунитет необходимо, чтобы прививку в регионе поставили 1,1 млн человек – 60% населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Обсерватор для больных ковидом развернули в жилом доме в Белокурихе

Жильцы дома жалуются на зараженных, не соблюдающих самоизоляцию (подробнее)