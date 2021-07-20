Обсерватор для больных ковидом развернули в жилом доме в Белокурихе

Зараженных привозили из одного из санаториев Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители многоквартирного дома в Белокурихе пожаловались на обсерватор для больных ковидом, который развернули прямо в одной из квартир. Как пишет Анна Гладилова в паблике «Белокуриха. Инфо», у которой в доме проживает мать, зараженных привозили из одного из санаториев, но туристы не соблюдали самоизоляцию и спокойно гуляли по городу, создавая опасность для окружающих.

- Я в шоке. 16 июля приехала с детьми в Белокуриху к маме. Через короткое время я узнаю, что в квартире нашего подъезда открыт обсерватор для ковидных отдыхающих. Из какого санатория их привозят, мы не знаем, так как им много в городе, - пишет женщина.

По словам жильцов, медики несколько раз в день приезжали и привозили еду заболевшим, однако после ухода медработников туристы спокойно собирались и уходили гулять, причем без масок и страха заразить других людей. Обеспокоенные таким поведением жители дома решили вызвать полицейских, но правоохранители «отказались даже к этой двери подходить, так как у них дети и семьи».

- Соседи ходили в администрацию города, обращались к депутатам. Оказывается, сама мэрия Белокурихи дала добро на это… Будем пытаться выйти на прокуратуру, - подытожила женщина.

Однако, как отметили в администрации Белокурихи, с властями города никто разворачивание обсерватора на квартире не согласовывал.

- Обычно санатории устраивают обсерваторы где-нибудь подальше от города, например, заключают соглашения с базами отдыха. Насчет обсерватора в жилом доме с властями никто не договаривался, - пояснили «Комсомолке» в комитете по СМИ администрации города.

Сейчас проверяют информацию насчет того, поступали ли в мэрию обращения от жильцов. После размещения поста в соцсетях чиновники оперативно приняли решение о мерах по соблюдению правил самоизоляции. Всех зараженных выселили из квартиры, причем на момент приезда чиновников там была всего одна женщина, которая не выходила из дома и дожидалась теста на наличие коронавируса. В подъезде провели санитарную обработку.

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